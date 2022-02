Caro Bollette, in arrivo dalla provincia aiuti per le famiglie. Tonina: «La situazione è però complicata»

Nel question Time di ieri, durante la prima giornata di lavori consiliari si è toccato anche lo spinoso e drammatico tema del caro – bollette.

Il consigliere del Pd Luca Zeni ha chiesto infatti nel dettaglio quali provvedimenti la Giunta intenda adottare nel breve periodo per sostenere le famiglie e le imprese, già gravate dalla pandemia, a fronte del rincaro dei costi dell’energia, e se esiste un piano concordato anche con Dolomiti Energia per risolvere il problema secondo logiche programmatorie di medio periodo.

L’assessore Mario Tonina ha ammesso che il tema sollevato è di grande attualità e che la questione preoccupa fortemente anche la Pat, anche perché pare che non si tratti di una situazione emergenziale di breve periodo, ma che la questione potrebbe riguardare famiglie e imprese per tutto il 2022.

Se è vero che la produzione di energia da idroelettrico in Trentino è pari al 104% di quella consumata, è anche vero che i produttori riversano l’energia in rete e i prezzi sono determinati dal mercato nazionale e vincolano gli acquirenti (inclusa Dolomiti energia).

La produzione in loco non apporta dunque vantaggi diretti agli utenti, ma indiretti attraverso gli utili delle imprese. Lo Stato è intervenuto sugli oneri del primo trimestre 2022 con misure per le famiglie a basso reddito, con riduzioni degli oneri di sistema su energia elettrica e gas, con la riduzione dell’Iva dal 22 al 5%, con l’obbligo ai fornitori di proporre rateizzazione agli utenti delle bollette non pagate e con altre misure a sostegno delle imprese.

La Pat sta pensando di aggiungere altre opzioni per le famiglie e per le imprese.

Per le prime pensa di intervenire rateizzando il pagamento delle bollette e con proposte per l’energia elettrica a prezzo fisso fino al 31 dicembre 2023, con uno sconto del 30% sul prezzo di tutela del primo trimestre 2022.

Similmente per le imprese si prevede l’accoglimento delle richieste di rateizzazione, il mantenimento di contratti in essere a prezzo fisso, il dialogo con le Associazioni di categoria per valutare la possibilità di fissare i prezzi per il 2022 non appena il mercato dovesse scendere ad un livello considerato accettabile.

«Interventi diretti li stiamo studiando e verificando» – ha detto Tonina. Tra questi si prevede un possibile intervento specifico per le famiglie a cui fare accedere anche famiglie con indicatore Icef superiore a quello attualmente previsto per l’accesso alla medesima quota A dell’Aup, per le imprese, possibili sostegni economici riducendo gli oneri attuali e offrendo aiuti su anticipi di liquidità dal sistema bancario per il pagamento di bollette, attraverso il pagamento dei relativi interessi. «Purtroppo siamo in difficoltà – ha concluso – perché i costi saranno altissimi e la situazione è veramente difficile».

Zeni ha ammesso che la situazione è complicata: siamo qui per cercare insieme possibili soluzioni, ha premesso. Ha osservato che le rateizzazioni sono solo spostamenti o sospensioni del problema. Sarebbe bene cercare di esplorare con Dolomiti energia soluzioni diverse, formule contrattuali particolari. Bene se la Pat intende aggiungere a quelli statali elementi di sostegno a valle per famiglie e imprese, ha concluso, esprimendo l’auspicio che si riesca a intervenire nel più breve tempo possibile.