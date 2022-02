Area deposito e officina autocorriere a Riva del Garda: ecco le possibili soluzioni

Nella prima tornata di lavori in aula del consiglio provinciale durante il tradizionale question time Giorgio Leonardi di Forza Italia ha chiesto alla Giunta se il progetto contemplato dal piano stralcio della mobilità di creare un Hub alla Baltera, che dovrebbe comprendere anche il deposito dell’autostazione delle corriere di Trentino Trasporti di Riva del Garda, sarà realizzato in tempi brevi o se siano state previste soluzioni alternative per spostare l’area e l’officina della società provinciale da viale Trento in un’altra zona dove non crei problemi ai residenti.

L’assessore competente Mattia Gottardi ha osservato che sul tema anche nel 2021 si sono susseguiti confronti ed analisi con il comune di Riva del Garda e con Trentino Trasporti.

Per i residenti, pur essendo vero che dal punto di vista delle emissioni acustiche non risultano superati i limiti previsti dalle discipline specifiche, è innegabile che la presenza e circolazione dei mezzi rappresenti un indubbio disagio e sono stati esaminati diversi scenari ed opzioni a breve e medio termine.

A breve termine lo spostamento del rimessaggio nel parcheggio limitrofo potrebbe minimizzare il disagio: il Comune di Riva del Garda rispetto a questa prospettiva ha valutato opportuno ipotizzare una diversa e definitiva soluzione con una localizzazione completamente alternativa, mentre a lungo termine occorre ragionare tenendo conto anche delle esigenze espresse dal comune di Arco circa lo spostamento dell’attuale autostazione in località Caneve e considerando che un hub intermodale dell’Alto Garda dovrà tenere conto anche della fattibilità della ferrovia Rovereto-Riva e relativo punto di attestamento. Saranno necessari ulteriori confronti con il Comune perché nell’immediato sarebbe preferibile non rinunciare alla soluzione surrogatoria che minimizzi i disagi.

Leonardi ha chiesto di mantenere alta l’attenzione e il confronto, magari trovando una soluzione concreta prima della stagione estiva.