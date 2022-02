A Denno 1.210 residenti, numeri stabili rispetto all’anno scorso. «Ma tanti giovani se ne vanno»

1.210 residenti, 617 maschi e 593 femmine, con 519 nuclei familiari.

Numeri stabili a Denno per quanto riguarda la popolazione residente, rimasta pressoché invariata rispetto a un anno fa, quando nel Comune della Bassa Val di Non si contavano 1.212 persone (614 maschi e 598 femmine).

Un saldo, dunque, leggermente negativo con un -2 dovuto al -4 nel saldo migratorio e al +2 nel saldo naturale nati/morti. Nel corso del 2021 sono stati registrati 10 decessi, 3 maschi e 7 femmine, a fronte di 12 nascite, 10 maschi e 2 femmine.

Certamente un dato positivo, questo, come sottolineato dal sindaco di Denno Paolo Vielmetti (nella foto). «Si tratta di un dato confortante – sono le parole del primo cittadino – anche se è innegabile che anche il nostro Comune soffra della crisi di natalità che sta colpendo tutta la nazione. Metro della situazione è il fatto che quest’anno, purtroppo, la nostra scuola materna abbia perso una sezione, poiché i bambini iscritti sono passati dagli oltre 50 di un paio d’anni fa ai 25 attuali».

Dei 1.210 cittadini residenti attualmente a Denno, 32 rientrano nell’età prescolare, 127 nella fascia 5-14 anni, 260 nella fascia 15-34 anni, 524 nella fascia 35-65 anni e 267 sono over 65.

La conformazione del paese, con una forte concentrazione edificatoria in centro storico, anche con palazzi importanti e quindi poco propensi a soddisfare le esigenze delle famiglie moderne alla luce dei molti vincoli legati alla ristrutturazione, non aiuta purtroppo le giovani coppie a insediarsi sul territorio.

«Questo nonostante non manchino le opportunità – aggiunge Vielmetti –. Credo infatti che Denno, essendo provvisto dei principali servizi come quello scolastico (materna, elementari, medie) oltre ad altri servizi di carattere privato di cui usufruiscono anche i cittadini dei paesi vicini, possa essere una buona soluzione di residenza».

«Anche perché le distanze dai grandi centri cittadini in cui si concentrano le maggiori opportunità occupazionali, che un tempo sembravano enormi, ora si sono notevolmente ridotte, soprattutto in termini di tempi di percorrenza, grazie alla nuova viabilità in particolare verso la Valle dell’Adige».

Un altro fenomeno al quale Denno non è rimasto immune, è la migrazione dei giovani verso altre realtà, anche lontane, che offrono possibilità di lavoro più remunerative e appaganti.

«Il sommarsi di questi fattori – spiega il sindaco – fa sì che vi sia sempre maggior carenza di personale specializzato, con conseguente perdita di molte attività, soprattutto di carattere artigianale, anche sul nostro territorio. Fortunatamente resiste il mondo agricolo, che riesce a trattenere qualche giovane agricoltore con nuovi insediamenti».

Interessante, infine, il confronto con i numeri relativi al censimento 2011. Mettendo vicini i dati di oggi e quelli di una decina di anni fa, si nota un trend negativo.

Al tempo i residenti a Denno erano 1.252 (629 maschi e 623 femmine), 42 in più rispetto al 2022, con il Comune noneso che conta, lo ricordiamo, 1.210 residenti (617 maschi e 593 femmine).

«È importante considerare che questo dato non tiene conto dei flussi migratori, che sono stati più consistenti negli anni tra il 2010 e il 2015 e che invece negli ultimi anni vedono un calo della popolazione di origine straniera che prende residenza da noi – conclude Vielmetti –. Attualmente la popolazione di origine straniera si attesta intorno al 10-12% del totale. In particolare a Denno si è insediata una folta rappresentanza di persone di nazionalità rumena e marocchina. Sicuramente, se scorporiamo questa fetta di popolazione, rispetto a qualche decennio fa la popolazione “autoctona”, mi si passi il termine, è in netto calo».