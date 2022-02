Un nuovo logo per le Politiche Giovanili di Lavis

Le Politiche Giovanili e il Piano Giovani di Zona del Comune di Lavis hanno un nuovo logo, che contribuirà a rendere ulteriormente visibili e partecipate le iniziative e i percorsi progettuali promossi da e con i giovani nei prossimi anni.

Una trentina i lavori presentati al concorso promosso dall’amministrazione comunale, che ha voluto rivolgere un «grande e sincero ringraziamento a tutte e tutti coloro che hanno partecipato».

Per la giuria non è stato facile scegliere una sola proposta. Vincitrice è risultata Rosa Slompo, giovanissima studentessa di Levico Terme alla “LABA – Libera Accademia di Belle Arti” di Brescia, per «aver sintetizzato in un unico elemento grafico dal segno vintage e moderno (colore rosso, passione) l’appartenenza al territorio e l’entusiasmo propositivo dell’essere giovani. A coronamento le virgolette azzurre a sancire unione, condivisione e partecipazione giovanile».

Menzione speciale, infine, per le loro proposte significativamente efficaci, a Fabrizio Secondo Saltori e Mirko Uber, Anna Webber, Martina Troier, Marco Bolner.

