Ultima settimana per presentare progetti al Piano Giovani di Rovereto

Si chiude il 14 febbraio il bando del Comune di Rovereto per idee-progetto promosse da giovani o da organizzazioni del territorio da sostenere e realizzare nel corso del 2022

Dopo il successo dello scorso anno, si rinnova anche per il 2022 il bando del Comune di Rovereto per dare vita a idee e progetti che possano entrare nel Piano Giovani, uno strumento voluto dall’amministrazione comunale per incentivare e sostenere sul territorio proposte e attività rivolte al mondo giovanile, in particolare quelle organizzate dagli stessi giovani.

Le proposte devono essere centrate sull’innovazione del settore culturale nella sua accezione più ampia e che prevedono possibilmente una collaborazione con le istituzioni museali della città, che valorizzino il potenziale generativo della cultura (in un’ottica anche lavorativa/professionalizzante) tramite la creazione, ad esempio, di opportunità formative, occasioni di dibattito su tematiche d’attualità, sui temi connessi all’Agenda2030…), che promuovano processi partecipativi e di cittadinanza attiva con un ruolo protagonista dei giovani (la partecipazione è da intendersi anche in riferimento a percorsi di conoscenza e formazione riferita alle istituzioni locali e non).

Particolare attenzione viene data all’approfondimento di tematiche connesse al mondo del lavoro, in particolare con esperienze dirette a contatto con realtà territoriali o extra-territoriali (es. percorsi che prevedano attività formative accompagnate da laboratori pratici, company-visit…).

“Siamo convinti – spiega il referente tecnico, Matteo Bolner – che le politiche giovanili possano essere uno strumento per immaginare processi trasformativi che siano in grado di mettere in relazione le aspirazioni del mondo giovanile con il ricco tessuto culturale, con tradizioni sedimentate e le tante organizzazioni che caratterizzano il nostro territorio”.

Chiunque pensi di avere una idea volta a migliorare il territorio e rispondere a queste sfide a partire dalla partecipazione e dal coinvolgimento attivo dei giovani può compilare il form online sul sito roveretogiovani.it . Il Termine per la presentazione delle idee è il 14 febbraio 2022.