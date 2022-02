Uiltrasporti denuncia: «La biglietteria di Arco nel deserto»

Si paventa l’idea di spostare la stazione di Arco presso un piazzale fuori dal mondo a Caneve. (frazione di Arco). L’ipotesi viene lanciata dal segretario Uiltrasporti Nicola Petrolli che in una nota ricorda che «gli abitanti del centro di Arco, turisti compresi, potranno usufruire del mezzo pubblico nelle fermate già esistenti urbane ed extraurbane, (Foro Boario) e presumibilmente nelle vicinanze dell’attuale stazione in Via Baden Powell. Caneve ha la sua fermata posta in viale Rovereto».

Chi andrebbe nel “deserto” (un parcheggio posto fuori dal mondo) ad usufruire del trasporto pubblico e biglietteria? Si chiede il segretario della Uil Trasporti che spiega che i tempi di percorrenza del mezzo pubblico si allungherebbero ulteriormente, con costi inutile per un servizio poco conveniente per la comunità.

L’estate il parcheggio di Caneve oltre ad essere adibito alle macchine, viene utilizzato dalle corriere da turismo con non pochi problemi di manovre per i mezzi pubblici di linea. «Avvisiamo il comune di pensare a tutte le problematiche inerenti al caso, prima di fare scelte che non portano vantaggi a nessuno, tranne un disagio agli utenti e l’aumento di costi per la comunità» – termina Petrolli