Su Voce24news la prima puntata di «Visto da Vicino», il nuovo format condotto da Andrea Merler

Parte oggi su Voce24news la prima puntata di «Visto da Vicino» il nuovo format di approfondimento condotto da Andrea Merler con la regia di Filippo La Scala.

Per lui si tratta del terzo ciclo di trasmissioni, dopo «Via Verdi 100 secondi» e «Circoscrizioni On the Road» che hanno avuto un consenso molto importante da parte di un nutrito pubblico.

Il primo argomento trattato oggi nella prima puntata sarà legato al passaggio sui canali digitali. Durante le puntate con uscita settimanale saranno trattate tematiche riguardanti i territorio del Trentino.

Dal 4 di febbraio infatti si è aperta in Trentino l’era della nuova TV digitale. Fino al 23 febbraio è prevista sull’intero territorio provinciale la riassegnazione (refarming è il termine tecnico) delle frequenze televisive alle emittenti locali e nazionali. Le nuove frequenze consentiranno la ricezione dei canali in alta definizione e, in prospettiva, l’adozione definitiva del nuovo standard Dvb-T2.

Le attuali frequenze saranno invece dismesse e riassegnate alla nuova rete mobile 5G. Il programma, deciso dal ministero dello Sviluppo economico (Mise), prevede inizialmente due interventi locali, in allineamento con gli impianti della Lombardia: quello avvenuto il 4 febbraio, con il cambio di frequenze nel Comune di Bondone, in valle del Chiese, per poi passare a Vermiglio, in alta val di Sole, nella giornata di oggi 8 febbraio.

Il refarming entrerà nella fase massiva il 14 febbraio con l’alta val di Non (Cles) e la val di Sole (Malè), per poi continuare a cadenza giornaliera in tutte le aree del Trentino fino al 23 febbraio.