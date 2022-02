Rincari di energia e materie prime, l’assessore Bisesti ha incontrato commercianti ed esercenti

Alla luce dei rincari di energia e materie prime, molti commercianti ed esercenti trentini sono scesi in strada e hanno spento le luci dei negozi .

Nell’ambito della manifestazione “Siamo al buio”, si sono svolte fiaccolate a Trento, Rovereto ed Arco: l’assessore Mirko Bisesti – in rappresentanza della Giunta – ha incontrato i rappresentanti di categoria davanti alla sede della Provincia autonoma di Trento: “Siamo consapevoli delle difficoltà che tante attività si trovano ad affrontare, in un momento così delicato in cui l’aumento delle bollette si somma ai due anni di restrizioni legate alla pandemia, che stanno comportando un importante calo della clientela – ha osservato l’assessore Bisesti -.

L’Amministrazione provinciale ritiene dunque prioritario dare una risposta al grido d’allarme di tante aziende, perché ne va della loro sopravvivenza. Metteremo in campo ogni azione possibile in collaborazione con Dolomiti energia ed i Comuni di Trento e Rovereto. Faremo sentire la nostra voce anche affinché ci sia un impegno concreto da parte del Governo nazionale e dell’Unione europea, affinché vengano promosse le politiche necessarie per l’indipendenza energetica del nostro Paese”.

Pubblicità Pubblicità

I commercianti di Trento, Arco e Rovereto si sono dati appuntamento davanti ai rispettivi municipi dopo aver spento simbolicamente le luci delle loro vetrine terminando poi la manifestazione davanti al palazzo di Regione e provincia dove appunto hanno incontrato l’assessore Bisesti.

Un protesta silenziosa organizzata da Confcommercio ha denunciato le difficoltà che dopo la pandemia e il devastante aumento dell’eneria elettrica sta mettendo in ginocchio migliaia di imprese.

La situazione di molte imprese è critica per la convergenza improvvisa dei rincari di energia, l’aumento delle materie prime e il calo dei consumi dovuto alla pandemia. La protesta, che ha avuto una forte adesione, è iniziata alle 19.00 dove i commercianti hanno oscurato le proprie vetrine per poi trovarsi insieme sotto le sedi dei 3 comuni dove simbolicamente hanno consegnato delle bollette ai sindaci.

Pubblicità Pubblicità



Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità