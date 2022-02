Non Vax respinti negli ospedali trentini: L’assessore Segnana risponde ad Alessia Ambrosi

Oggi è cominciata la prima tornata dei lavori del Consiglio provinciale che proseguiranno fino a giovedì. I lavori come da tradizione si sono aperti con la question time, cioè le interrogazioni a risposta immediata.

Alessia Ambrosi (FdI) ha posto all’attenzione della giunta nuovamente sul caso dei non vaccinati respinti da strutture sanitarie trentine, salito alla ribalta durante la trasmissione di rete 4 «Fuori dal coro»

La consigliera ha chiesto alla Giunta se sia vero quanto denunciato durante una puntata della trasmissione televisiva “Fuori dal Coro”, andata in onda su Rete 4, da un servizio nel quale è emerso che nel reparto di ortopedia di Cles non vengono operate le persone non vaccinate, e che strutture riabilitative come la Casa di cura Eremo, l’Ospedale San Pancrazio e la Casa di Cura Villa Regina ad Arco, non accolgono persone non vaccinate in virtù di un non ben precisato protocollo provinciale e della carenza di posti letto da destinare a questa categoria di persone.

L’assessora Segnana ha ricordato che “l’Apss ha già provveduto a smentire in maniera categorica questa notizia”. E ha sottolineato che “quel che viene richiesto non è affatto lo stato vaccinale delle persone ma l’esito di un tampone a tutela di tutti”. “I soggetti positivi – ha proseguito – vengono comunque operati se si tratta di interventi urgenti mentre le operazioni vengono rinviate quando si tratta di interventi programmati. E sono stati molti i pazienti che nelle strutture citate da Ambrosi sono stati operati senza alcuna discriminazione tra vaccinati e non vaccinati”.

Segnana ha concluso evidenziando che “sono del tutto inaccettabili le minacce emerse durante le trasmissioni e ha espresso solidarietà a tutto il personale che ha operato e opera in prima linea per assistere tutti i malati, Covid e non”.

Ambrosi ha ribattuto che i filmati mandati in onda hanno documentato situazioni inaccettabili di rifiuto delle cure di chi ha scelto di o ha dovuto non vaccinarsi. Anche il solo pensiero di rifiutare le cure a un non vaccinato non è degno di un Paese come il nostro.

