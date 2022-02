Lavoro, negozi e locali No Vax: si allarga la rete delle chat per evitare il Green pass

Le liste di negozi, ristoranti e altri locali che non chiedono il Green pass, ma anche informazioni per chi ha perso il lavoro o chi offre servizi a causa delle sospensioni.

La rete parallela dell’universo No Vax si allarga con il proliferare di chat nemmeno troppo clandestine (molte di queste sono aperte a tutti) dove gli utenti si scambiano dritte e consigli su come sopravvivere all’imposizione della certificazione verde.

Di base o rafforzato che sia, l’odiato codice QR viene osteggiato dalle centinaia di persone che ogni giorno creano reti solidali ‘sotterranee’ per sfuggire all’obbligo della vaccinazione o alla schiavitù pressoché quotidiana del tampone.

C’è addirittura chi offre passaggi in macchina in una sorta di ‘car pooling‘ a coloro che non possono più prendere i mezzi pubblici, ma non finisce qui.

I servizi offerti sono tanti e variegati. Dalle commissioni effettuate per terzi alle pulizie, fino al babysitting e alle riparazioni passando per i trattamenti estetici e spirituali, in questa nuova dimensione si trova davvero di tutto.

Prevalentemente si tratta di persone che hanno perso il lavoro o sono sospese e che cercano modi alternativi per sbarcare il lunario. E la rete solidale che conta su un sistema organizzato di passaparola, in questo senso pare funzionare bene.

Tuttavia si assiste anche a casi limite in cui la tendenza impone di contagiarsi per non dover fare il vaccino. Sembrerebbe infatti un’abitudine in crescita quella di entrare appositamente in contatto con un positivo (anche pagando!) per tentare di gabbare il sistema.

Contagiarsi dunque e rischiare la vita piuttosto che vaccinarsi. Gli incontri ‘clandestini’ o i cosiddetti covid party avvengono per la maggiore proprio grazie a gruppi e canali Telegram di questo tipo e tramite veri e propri annunci.

Un fenomeno che ricorda molto quello dei ‘morbillo party‘ organizzati in epoca pre pandemia dalle mamme no vax per contagiare in modo naturale i propri bambini.

