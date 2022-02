In via Petrarca una dichiarazione d’amore d’altri tempi

Sembra che qualche giovane romantico esista ancora e che abiti dalle parti di Via Petrarca.

Il giovane, mostrando ancora un briciolo di sentimentalismo e quella voglia di stupire per colpire dritto al cuore la propria amata, ha deciso di esternare il proprio amore. Sì, ma non con una semplice lettera, oppure email o messaggio whatsApp.

Ha scelto infatti di scriverlo sul lastrame in porfido di un cortile ubicato in via Petrarca. La febbre della bomboletta spray colpisce ancora insomma, ma almeno con buone intenzioni e non per puro vile vandalismo.

«Quando ti guardo mi chiedo se ho fatto qualcosa veramentente buono per ottenere un dono così dal universo. Sei stata una benedizione nella mia. Il mio sogno di realtà da quando mi hai detto sì. Ti amo mi Reina». Recita così la dichiarazione d’amore pubblicata dul gruppo di «Sei di Trento se… 2.0» e postata da un’internauta.

La frase è opera quasi sicuramente di un giovane straniero visti gli errori grammaticali. Se così non fosse i genitori di Reina avrebbero di che preoccuparsi.

Il post ha diviso come spesso succede i lettori. C’è chi dice che si tratta di una eccentrica forma d’arte, chi invece di atto vandalico, chi stimola l’innamorato ad ammaliare la sua “Reina” con una serenata sotto le finestre.

I condomini non paiono molto d’accordo sull’uso dello strumento per dichiarare il proprio amore, ma sperano in cuor loro che la scritta sia stata fatta con il gesso, «Con la prima pioggia se ne andrà via» – scrive un lettore. Se così non fosse ci sarà il conto da pagare.

Ci sono anche le nostalgiche, « Finalmente parole d’amore….. Ma dai un po’ di tempo e andrà via tutto!» – scrive Linda a cui fa eco Giovanna: «Evviva la vita, è solo una scritta». Non è mancata l’ironia, «Non poteva mettere uno striscione? Almeno non faceva danni, come con l’italiano» Puntualizza Giovanna, e giù una risata.

Reato o no? In alcuni si chiedono. Qui secondo noi l’atto vandalico c’è eccome, nei confronti della lingua italiana però.

