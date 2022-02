In fase di conclusione il libro di Leone Melchiori sui 50 masi che costituivano la Vicinia di Mezzocorona

È in fase di conclusione il libro che Leone Melchiori sta scrivendo sui 50 masi che costituivano la Vicinia di Mezzocorona.

La pubblicazione uscirà quest’anno grazie alla collaborazione del Comune di Mezzocorona e delle Cantine Mezzacorona.

Si tratta di ben cinque secoli di storia, dal XIII al XVIII secolo, per la quale è stata messa in campo una quantità documentaria complessa da gestire, in massima parte completamente inedita, con documenti in tre lingue diverse (e la paleografia latina e tedesca non sono uno scherzo!) proveniente da una notevole quantità di archivi pubblici (AST, APV, ACMA, APM, ACMO, ACS, AWS, ADT, TLA I, SLA B, HHStA W, BCT, APT), oltre a moltissimi archivi privati nobiliari che grazie agli ottimi rapporti di Leone Melchiori con i proprietari sono stati messi a sua disposizione.

«Ne viene fuori una storia interessantissima, che non è assolutamente da considerare solo di interesse locale, e numerosi studiosi con cui Leone si è confrontato lo hanno già capito e aspettano come noi l’opera pubblicata – fa sapere la biblioteca di Mezzocorona –. Una pubblicazione immancabile nelle librerie dei Mezzocoronesi e non solo».

