Il Trentino esulta, Mosaner oro nel curling: la soddisfazione di Paccher e Kaswlader

Arriva dal curling la seconda medaglia d’oro dell’Italia ai Giochi olimpici di Pechino: e per metà è trentina. Stefania Constantini e Amos Mosaner vincono nel torneo di doppio misto battendo 8-5 i norvegesi Kristin Skaslien e Magnus Nedregotten.

Gli azzurri con questo successo hanno fatto l’en plein, 11 vittorie su 11 incontri; la loro medaglia è la prima in assoluto per il curling italiano alle Olimpiadi.

Il duo italiano conclude così nel migliore dei modi un cammino perfetto: nove vittorie su nove nella prima fase (compresa quella per 11-8 proprio sulla Norvegia, bronzo olimpico in carica), poi il successo sulla Svezia e ora quello più importante, che vale il gradino più alto del podio.

Pubblicità Pubblicità

“Un oro olimpico che ci inorgoglisce in modo particolare soprattutto perché arrivato in uno sport che ha la sua culla proprio in Trentino, in valle di Cembra”. E’ una gioia non di circostanza quella del vicepresidente del Consiglio Regionale Roberto Paccher per la vittoria ai Giochi Invernali cinesi dell’aviere trentino, il cembrano Amos Mosaner, in coppia con Stefania Costantini. “La nazionale azzurra, ancora una volta, nei giochi invernali trova negli atleti della nostra regione interpreti di valore assoluto. Quello di Mosaner è un oro storico, particolarmente importante perché l’edizione del 2026 si svolgerà anche sui campi di gara del Trentino Alto Adige” chiosa Paccher.

Sulla stessa lunghezza d’onda anche il presidente del consiglio provinciale Walter Kaswlader: «Che soddisfazione per la valle di Cembra e per lo sport trentino! Amos Mosaner, in coppia con la cortinese Stefania Constantini, è medaglia d’oro ai Giochi olimpici invernali nella lontana Pechino! La finale è di poco fa appena, ma voglio subito inviare al nostro atleta, alla coppia – ed anche agli appassionati riuniti nel Palacurling di Cembra – le più vive congratulazioni. Ancora una volta nelle nostre valli è maturata un’eccellenza straordinaria, frutto di passione, caparbietà, talento e dedizione. Dopo gli argenti nel pattinaggio, il Trentino sorride ancora, naturalmente pensando anche al futuro traguardo “in casa” delle Olimpiadi 2026».

Pubblicità Pubblicità



Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità