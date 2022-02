Ieri la protesta «Siamo al buio», Bort: «Se nessuno ci aiuta l’80% delle imprese chiuderanno, è una presa in giro»

È andata in scena ieri sera «siamoalbuio»la protesta dei commercianti per il caro-bollette che vede l’aumento dell’energia elettrica di oltre il 300%

I commercianti di Trento, Arco e Rovereto si sono dati appuntamento davanti ai rispettivi municipi dopo aver spento simbolicamente le luci delle loro vetrine terminando poi la manifestazione davanti al palazzo di Regione e provincia.

Un protesta silenziosa organizzata da Confcommercio ha denunciato le difficoltà che dopo la pandemia e il devastante aumento dell’eneria elettrica sta mettendo in ginocchio migliaia di imprese.

Pubblicità Pubblicità

La situazione di molte imprese è critica per la convergenza improvvisa dei rincari di energia, l’aumento delle materie prime e il calo dei consumi dovuto alla pandemia.

La protesta, che ha avuto una forte adesione, è iniziata alle 19.00 dove i commercianti hanno oscurato le proprie vetrine per poi trovarsi insieme sotto le sedi dei 3 comni dove simbolicamente hanno consegnato delle bollette ai sindaci.

«La situazione è molto pesante e non si capiscono questi aumenti che mettono in difficoltà imprese e famiglie generando una grave inflazione a due cifre» – ha spiegato il presidente della confcommercio Giovanni Bort.

Pubblicità Pubblicità



«Chiediamo più attenzione al governo nazionale perché si possa arrivare a dei ristori adeguati e al calo dei prezzi delle merci – ha aggiunto Bort – senza interventi seri e concreti da parte delle istituzioni e delle amministrazione la situazione diventa pericolosa. È ora che il governo pensi a queste aziende che stanno per chiudere e che hanno sofferto tanto».

Il presidente Bort ha spiegato che i settori della ristorazione, dei pubblichi esercizi, del commercio in generale, le attività di intrattinimento, e le società sportive sono state le più penalizzate dalla pandemia e dal caro bollette, «Ma – ha concluso – è difficile fare un graduatoria. Se il governo non ci aiuterà l’ 80% delle imprese chiuderanno, riteniamo che quanto sta succedendo sia una presa in giro»

Come detto la criticità maggiore per le imprese in queste settimane è rappresentata dall’aumento delle bollette di gas e luce: una criticità che si combina in modo molto pericoloso con il calo dei consumi di residenti e turisti, dovuto ad una molteplicità di cause riconducibili alla pandemia ed alla sua gestione.

Ad oggi, tuttavia, il fitto reticolo di obblighi, prescrizioni, raccomandazioni – che qualcuno ha chiamato “burocrazia sanitaria” – sta di fatto costituendo un freno ai consumi ed allo sviluppo dell’economia, con conseguenze pesantissime soprattutto sulle piccole imprese del terziario.