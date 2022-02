Ice Rink Pinè, la mega proposta da 180 milioni di euro è di Fincantieri

Costerebbe ben 180 milioni di euro la trasformazione dello stadio del ghiaccio di Baselga di Pinè in una mega polo sportivo. Baselga è stata infatti scelta come sede delle gare di pattinaggio delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026.

Questa è stata la cifra proposta per il progetto di “Fincantieri Infrastructure”. Ieri il progetto è stato presentato ad Alessandro Santuari, il sindaco di Baselga di Pinè.

Il 25 gennaio era stato invece presentato alla Provincia. L’attuale pista per il pattinaggio di velocità nel pinetano deve infatti diventare un palazzetto coperto con almeno 5.000 posti.

Per la realizzazione sarebbe stato in realtà preventivato un costo di 60 milioni. Gli altri 120 sono invece stati quantificati per la gestione ventennale della struttura da parte di Fincantieri.

C’è anche da considerare il fatto che, una volta finite le Olimpiadi, sarà molto difficile per la struttura l’auto mantenimento.

Altrimenti la provincia potrebbe assumersi la responsabilità di appaltare in modo “tradizionale” e di fari carico dei costi gestionali.

Prima che arrivasse la proposta di Fincantieri, era stato stimato che sarebbe stato sufficiente un appalto di 30 milioni per la realizzazione di un progetto adeguato.

Per quanto riguarda la manutenzione venivano stimati fra i 500mila e 1 milione di euro l’anno. La proposta di Fincantieri dunque risulterebbe essere molto più costosa della seconda ipotesi.

Le varie opzioni in ogni caso dovranno essere valutate dalla Provincia e dal “Nucleo di analisi e valutazione degli investimenti pubblici”.

A dover valutare la decisione, in ogni caso, dovrò essere anche il Cio, il Comitato olimpico. Il comitato dovrà infatti valutare l’effettiva idoneità della struttura ad ospitare le olimpiadi.