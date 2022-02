Folgaria: bimbo scivola dalla seggiovia e fa un volo di oltre 7 metri

Un bambino di soli 7 anni, nella giornata di oggi martedì 8 febbraio è scivolato dal seggiolone di una seggiovia di Serrada di Folgaria ed è precipitato a terra.

Ha fatto un volo di oltre 7 metri. E’ accaduto verso le 12 ed il bambino era sulla seggiovia quadriposto Serrada- Martinella in compagnia del padre.

Sul luogo dell’incidente si sono immediatamente precipitati i soccorsi. L’elicottero è decollato poco dopo ed è atterrato sulle piste.

In intervento anche i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la zona ed i primi soccorsi che hanno cominciato a prestare le cure al bimbo il quale è stato poi portato in ospedale.

Il casco indossato dal bambino è riuscito a prevenire delle fratture al cranio ma nonostante ciò, il bimbo ha riportato delle forti contusioni e fratture.

Secondo le prime informazioni, non sarebbe in pericolo di vita.

