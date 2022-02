Famiglia voleva sangue No Vax per l’operazione del figlio: l’ospedale vince il ricorso

E’ stato accolto dal giudice tutelare di Modena il ricorso presentato dall’ospedale Sant’Orsola di Bologna che respingeva la richiesta di una famiglia di utilizzare solo sangue ‘No vax’ per le trasfusioni e l’operazione del figlio.

Il bambino, affetto da una cardiopatia, dovrebbe essere sottoposto ad un intervento chirurgico ma i genitori si erano opposti all’impiego del sangue proveniente da donatori vaccinati.

Il motivo, secondo quanto riportato dai diretti interessati, sarebbe religioso.

A confermare la notizia è l’avvocato difensore dei genitori, Ugo Bertaglia, che ha ribadito tuttavia come i suoi assistiti non abbiano mai negato il consenso al trattamento sanitario.

Tranne che per la parte riguardante l’uso del sangue di vaccinati. Secondo il giudice ci sarebbero quindi tutte le garanzie necessarie da parte dei medici bolognesi per procedere in sicurezza.

Ora spetterà all’avvocato valutare il ricorso ad un’impugnazione della decisione.