Da venerdì 11 febbraio via l’obbligo di mascherina all’aperto. E si torna a ballare

Decade venerdì 11 febbraio l’obbligo valevole per tutte le regioni e le province autonome di indossare la mascherina anche all’aperto. Oggi la firma dell’ordinanza da parte del ministro della Salute Roberto Speranza.

L’abolizione della restrizione varrà indipendentemente dal cambio di colore di ogni singola regione: in sintesi il passaggio ad un colore giallo, arancione o rosso non ripristinerà la norma che però resta valida per i luoghi al chiuso.

Su tutti i mezzi di trasporto a lunga percorrenza e di trasporto pubblico locale vanno indossate le Ffp2, così per le competizioni e gli eventi sportivi che si svolgono al chiuso o all’aperto come durante gli spettacoli aperti al pubblico in teatri, sale da concerto, cinema e locali di intrattenimento.

Prevista anche la riapertura delle discoteche e delle sale da ballo ma solo con green pass rafforzato. Per spazi chiusi la mascherina sarà obbligatoria, tranne che in pista. La capienza massima consentita al chiuso sarà del 50% e in generale del 75% per tutti i locali.

Non vengono abolite invece le misure del green pass base per andare a lavorare (ottenuto con tampone valido 48 o 72 ore) e la certificazione verde rafforzata (rilasciata ai guariti o ai vaccinati) per tutte le altre attività sociali.

Si va infine verso il superamento dello stato di emergenza che dovrebbe cessare definitivamente il 31 marzo. Per il sottosegretario alla salute Andrea Costa per metà marzo potremmo avere completato la dose booster a 49 milioni di italiani.

