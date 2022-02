Coronavirus: un decesso, oltre 1.000 nuovi casi positivi, i pazienti ricoverati sono 177

I dati del bollettino della situazione Covid-19 in Trentino riportano per oggi purtroppo un decesso avvenuto in una Rsa, si tratta di un ultranovantenne vaccinato che soffriva di altre patologie.

Sono oltre 1.000 i nuovi casi positivi: 50 emergono dai molecolari (su 497 test effettuati) e 1.029 dagli antigenici (su 10.287 test effettuati). I molecolari poi confermano 20 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

I pazienti ricoverati sono 177, di cui 19 in rianimazione. Nella giornata di ieri sono stati registrati 13 nuovi ricoveri e 9 dimissioni. I casi attivi attualmente sono 11.450; oggi risultano 2.384 guariti in più, per un totale di 117.913 da inizio pandemia.

Questa la ripartizione dei nuovi casi per fascia di età: 51 tra 0-2 anni , 47 tra 3-5 anni, 98 tra 6-10 anni, 52 tra 11-13 anni, 68 tra 14-18 anni, 248 tra 19-39 anni, 321 tra 40-59 anni, 88 tra 60-69 anni, 44 tra 70-79 anni, 62 di 80 e più anni.

Ieri le classi con sospensione della didattica in presenza erano 326. Sul fronte vaccini, ad oggi le somministrazioni sono 1.157.635, di cui 416.189 seconda dose e 293.349 terza dose.

