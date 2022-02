Alla Fondazione Franco Demarchi tornano i venerdì di cultura: “5 passi insieme verso la parità”

L’11 febbraio ripartiranno a Trento i “Venerdì di Cultura”, un’ulteriore proposta che va ad implementare l’offerta culturale dell’Università della terza età e del tempo disponibile (Utetd).

Organizzati dalla Fondazione Franco Demarchi in collaborazione con la Commissione provinciale pari opportunità tra donna e uomo, “5 passi insieme verso la parità” è il titolo dei cinque incontri di cui si compone questo primo ciclo.

A partire da uno sguardo d’insieme sulle pari opportunità, saranno affrontati temi come la medicina in chiave di genere, la violenza sulle donne, il lavoro al femminile nel mercato del lavoro e la questione del rispetto nelle relazioni. Gli incontri si terranno nel pomeriggio del venerdì, dalle ore 16 alle 17.30, e saranno aperti a tutta la cittadinanza. Si effettueranno in presenza alla Fondazione Demarchi, dove si potrà accedere con il Green pass rafforzato. Per una maggiore diffusione saranno accessibili anche a distanza.

Sebbene la disuguaglianza di genere abbia radici storiche molto profonde, la tematica sulla “parità di genere” necessita ancora di continui approfondimenti. Per questo l’Agenda 2030, il programma d’azione dell’Onu per lo sviluppo sostenibile, ha inserito tra i suoi obiettivi il numero 5 titolato, appunto, “Raggiungere l’uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze”.

In questo ambito si inserisce la proposta del primo ciclo dei Venerdì di cultura dell’Utetd, che prevede 5 appuntamenti all’insegna di “5 passi insieme verso la parità”. Si partirà l’11 febbraio con Uno sguardo di insieme su cosa sono le Pari Opportunità, perché sono importanti e chi se ne occupa in Provincia di Trento, con un’introduzione sul tema delle violenze psicologiche.

Il 18 febbraio il focus sarà La medicina in chiave di genere: si parlerà di uomini e donne che si ammalano e guariscono, in modo differente, spesso con sintomi diversi per la stessa malattia. A seguire venerdì 25 febbraio si affronterà il tema Le violenze sulle donne, comprese quelle di tipo psicologico ed economico.

Il 4 marzo l’incontro porrà al centro la questione del Lavoro femminile e mercato del lavoro, con un affondo sulla conciliazione dei carichi familiari e personali, differenziali pensionistici e disparità di carriera.

Nell’incontro di chiusura venerdì 11 marzo si parlerà de Il rispetto nelle relazioni, in termini di linguaggio e stereotipi di genere, uso dei social e pericoli ad esso connessi (body shaming, bullismo on line, revenge porn, ecc…).

Gli incontri si svolgeranno in presenza a Trento, alla Fondazione Franco Demarchi, dove si potrà accedere con il Green pass rafforzato e previa prenotazione del posto, telefonando ai numeri 0461 273629 – 273611 – 273681. In alternativa gli incontri si potranno seguire anche a distanza, tramite Meet, collegandosi a questo link: https://meet.google.com/zjz-xxbi-oiy.