A fuoco la cucina di un’abitazione, vigili del fuoco in azione

Momenti di apprensione nella notte scorsa martedì 8 febbraio intorno alle 3.30 in Valle del Chiese nel centro abitato di Condino, comune di Borgo Chiese, per un incendio ad una cucina di un appartamento.

Le fiamme si sono sprigionate dalla stanza della cucina dentro un appartamento al primo piano.

In pochi minuti sul posto sono giunte le squadre dei vigili del fuoco di Condino coordinate dal comandante Roberto Pizzini che hanno immediatamente iniziato a operare. In un primo tempo era stata allertata anche la PLE distrettuale ma è stata fatta subito rientrare vista la dinamica dell’incendio.

Fortunatamente non si registrano feriti o intossicati e gli occupanti sono riusciti a uscire prima dell’arrivo delle aliquote della protezione civile.

I vigili del fuoco hanno operato per circa tre ore per spegnere l’incendio e occuparsi della minuziosa bonifica dell’intera cucina.

Sulle cause si stanno compiendo accertamenti da parte delle forze dell’ordine ma l’ipotesi più accreditata riguarderebbe un cortocircuito partito da qualche elettrodomestico ubicato in cucina. I vigili sono potuti rientrare in caserma solo alle 6.30 del mattino.

