Una nuova pista da esbosco a Ossana

Grazie all’ufficio distrettuale della forestale di Malé, a Ossana è stato possibile realizzare una nuova pista da esbosco che permetterà l’utilizzazione di un lotto di piante martellate in Val Corina, in funzione della messa in sicurezza idrogeologica della valle, oltre che all’ancoraggio del masso sopra al Maso della famiglia Matteotti.

A renderlo noto, tramite un post sulla pagina Facebook istituzionale, è stata l’amministrazione comunale guidata dalla sindaca Laura Marinelli.

Per il 2022 è inoltre in programma, sempre con la collaborazione del Servizio Foreste, il ripristino del sentiero della Pinza, attualmente ingombrato dalle piante abbattute da avversi eventi atmosferici. Sono al vaglio anche gli interventi per sgomberare il resto del bosco.

