Maxi tamponamento sull’Autostrada A26, 2 morti e decine di feriti

Un drammatico maxi tamponamento è accaduto questa mattina intorno alle 8:40 in Piemonte sull’autostrada A26 Genova – Gravellona Toce nel tratto tra Casale Monferrato Sud e il bivio con la A21 Torino Piacenza, Brescia in direzione Alessandria, poco prima della galleria di San Salvatore .

Ci sarebbero stati più incidenti con diversi tamponamenti col coinvolgimento di una quarantina di vetture e quattro camion. Nel tratto interessato era presente una fittissima nebbia con visibilità molto ridotta e l’asfalto viscido.

Impressionante il groviglio di mezzi e lamiere che si è presentato alla vista dei primi soccorritori con l’arrivo di diverse ambulanze auto mediche e l’elisoccorso della centrale 118 di Alessandria.

Diverse le squadre dei vigili del fuoco permanenti di Alessandria e il distaccamento di Casale Monferrato che hanno supportato il personale sanitario e stanno soccorrendo tutte le persone coinvolte, e mettere in sicurezza l’intera area.

Due persone che viaggiavano sulla stessa vettura sono rimaste incastrate nella vettura tra le lamiere contorte e stato necessario l’uso delle pinze idrauliche e fiamma ossidrica visto che l’auto era rimasta incastrata in un tamponamento tra tir. Purtroppo non c’è stato niente da fare per gli occupanti.

Per i rilievi diverse pattuglie della polizia stradale di Casale Monferrato sono intervenute sul posto.

Le due persone decedute sono i lombardi Tommaso Corradini 37 enne di Monza e Pietro Puricelli 71 enne di Pavia.

Una decina i feriti che sono stati trasportati 8 in codice verde e 2 in giallo negli ospedali di Casale Monferrato e Alessandria. Sul posto anche mezzi di soccorso meccanici e il personale di Autostrade per l’ Italia.

Il tratto autostradale e rimasto chiuso fino al pomeriggio con una coda di 4 chilometri. Con deviazioni su tratti alternativi.

Solo poco dopo le 16 è stata riaperta la tratta tra Casale Sud e Alessandria anche se solo su una corsia, e sono in corso le operazioni di recupero e ripristino dell’intero tratto e si protrarrà fino a sera.