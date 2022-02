Martedì in aula la discussione sul concerto di Vasco. Torna il muro contro muro per il ddl di Masè

​​​La comunicazione della Giunta e successivo dibattito sul concerto di Vasco Rossi, ma anche l’assenza di tempi contingentati per l’esame di quasi tutti i disegni di legge nuovamente inseriti all’ordine del giorno perché non trattati nell’ultima seduta, caratterizzano la sessione del Consiglio provinciale che il presidente Walter Kaswalder ha convocato la prossima settimana, da martedì 8 a giovedì 10 febbraio, nell’emiciclo del Palazzo della Regione.

Il programma prevede in apertura la discussione di 21 interrogazioni a risposta immediata seguita dall’ennesimo tentativo di eleggere il vicepresidente del Consiglio provinciale.

Nel pomeriggio della prima giornata ad animare l’aula sarà la comunicazione del presidente della Giunta Fugatti, proposta da Ferrari del Pd e da altri 9 esponenti di minoranza, sull’organizzazione del concerto di Vasco Rossi, accompagnata dalla presentazione e dalla votazione di una o più risoluzioni.

La tabella di marcia prevede, quindi, l’esame di alcuni disegni di legge rinviati al termine dell’ultima seduta consiliare in aula perché gravati dalla decisione dei capigruppo di non prevedere tempi di discussione contingentati. Previsione che non è cambiata nel programma di questa prima sessione di febbraio.

Dunque in assenza di accordi tra Giunta e opposizione questi provvedimento rischiano ancora una volta di non essere trattati. A partire dal disegno di legge 92 proposto da Lucia Coppola, che era stato respinto in Commissione, volto ad assimilare a tutte le altre attività educativo-didattiche i momenti di interscuola e mensa, in modo da non esternalizzarne la gestione.

Era invece stato approvato in Commissione il disegno di legge 111 presentato da Vanessa Masè per svincolare dagli ambiti territoriali il reclutamento del personale insegnante, ma anche la discussione di questo testo è a rischio perché svincolata da tempi contingentati.

Subito dopo il Consiglio dovrebbe esaminare il ddl 25 a suo tempo proposto da Ugo Rossi quand’era ancora del Patt (ora rientra nel gruppo misto) che aveva subito la bocciatura in Commissione, finalizzato a equiparare nella normativa provinciale sul benessere familiare del 2011 il trattamento di maternità tra il pubblico impiego e il settore privato e a sostenere la fruizione del congedo parentale anche da parte dei padri.

In programma vi è quindi il controverso testo unificato dei disegni di legge 5 di Michele Dallapiccola del Patt e 80 di Vanessa Masè de La Civica, per la modifica della legge elettorale introdotta dalla Provincia nel 2003, approvato dalla Prima Commissione ma dal quale gli autonomisti avevano annunciato con Demagri di ritirare il sostegno inizialmente accordato.

Il provvedimento punta a modificare la normativa elettorale provinciale per permettere di esprimere fino a un massimo di tre preferenze nella scheda di voto anziché due, purché una sia di genere diverso dalle altre, in occasione delle consultazioni provinciali-regionali.

Le minoranze giudicano la proposta un grave arretramento rispetto alla norma attuale sul piano vista dell’attuazione del principio della parità di genere. Di qui la presentazione di centinaia di ordini del giorno ed emendamenti ostruzionistici per rallentarne e possibilmente impedirne l’approvazione. E anche la decisione presa a maggioranza dai capigruppo di estendere i tempi non contingentati anche agli altri disegni di legge tranne uno (l’ultimo all’ordine del giorno, ancora di Coppola, sulla scuola).

Tra questi rientrano i due ddl – 89 e 34 – proposti da Alex Marini (Misto-5 stelle), entrambi respinti dalla Prima Commissione: il primo sull’introduzione del voto per corrispondenza, della raccolta delle firme elettronica, dell’opuscolo informativo e del rinvio del voto referendario previsto per il 2021; il secondo per istituire l’osservatorio per il contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa e promuovere la trasparenza e la cittadinanza consapevole.

Infine l’aula dovrebbe appunto esaminare un altro disegno di legge di Lucia Coppola, il 95 – l’unico con tempi contingentati, che era stato respinto in Quinta Commissione – orientato ad inserire l’educazione all’ambiente con un docente dedicato tra le discipline scolastiche.​

