L’arte eclettica e geniale di Fortunato Depero in mostra a Rovereto in ben tre Musei

Entrata gratuita per la prima domenica di febbraio 2022, iniziativa che quest’anno si ripeterà per altre quattro date nei mesi di marzo, ottobre, novembre e dicembre.

A Rovereto i visitatori hanno partecipato numerosi alle visite guidate o con singola prenotazione al Mart e Casa d’Arte Futurista Depero, per non lasciarsi sfuggire le mostre d’eccezione dedicate a Fortunate Depero, con una sezione in più molto interessante dedicata alle opere giovanili presso il Museo Civico (a pagamento).

“Nacqui a Fondo (Val di Non-Trentino) nel 1892. Altipiano di prati e selve oscure di larici e abeti. Vallata di castelli e santuari. Padre nato spazzacamino e vissuto gendarme e carceriere (a Castel Malosco); ciglia e baffi ispidi ed irti, si commuoveva per un nonnulla, religioso. Madre cuoca, tutt’occhi e tutto cuore. Discolo fui spedito in un collegio tedesco a Merano”.

Così si presenta l’artista Depero Fortunato Alberto Lorenzo nei suoi scritti, in tre occasioni ritiene di essere stato fortunato e miracolato durante un’infanzia vivace, in cui aveva rischiato la sua incolumità.

Depero nasce dal secondo matrimonio del padre Lorenzo con Rigotti Domenica (originari di Vigo di Ton), la prima moglie Maddalena Battisti di Fondo era morta all’età di 37 anni lasciando quattro figli.

Il piccolo Fortunato frequenta la scuola elementare a Fondo con orario spezzato: 8-11 e 13-15, ogni scolaro doveva portare oltre alla cartella anche la legna per alimentare il fuoco della stufa.

Dopo i due anni in collegio diventa allievo della Scuola Reale Elisabettina inaugurata nel 1855 e unica in lingua italiana con sede a Rovereto, dove nel frattempo si era trasferita la famiglia.

Fino al 13 febbraio 2022 presso il Museo Civico di Rovereto (in via Calcinari) è aperta l’interessante mostra “Depero a scuola, le origini – La Scuola Reale Elisabettina di Rovereto” che documenta il talento artistico del giovane Fortunato, di suo fratello maggiore Emilio e di molti altri allievi, diventati poi artisti di rilievo nel panorama culturale italiano del ‘900, grazie all’insegnante di disegno a mano libera Luigi Comel, il quale prendeva in considerazione l’individualità del singolo scolaro e la sua capacità nel campo dell’arte.

Disegni e acquerelli scolastici raccolti dal professore goriziano e poi donati all’Accademia roveretana degli Agiati da suo figlio Alvise, testimoniano l’importanza nell’Impero asburgico delle Realschulen, incentrate sullo studio della matematica, geometria, disegno, storia naturale, chimica e fisica.

Depero nella sua autobiografia riassume l’intensità del suo percorso artistico e l’incontro fatale con Rosetta Amadori che diventa compagna di vita ma anche artista lei stessa nel comporre splendidi arazzi: “Disegnavo, dipingevo, modellavo, scolpivo con passione precoce e tumultuosa frenesia da autodidatta. Incontrai Rosetta a 14 anni, m’infiammai di lei a 18 e due anni dopo la rapii a Roma. Scoppiò la guerra mondiale e Rosetta guadagnava per tutti e due 1.50 lire al giorno, io zero soldi e 1000 di vita e d’arte.

Conobbi il vortice futurista e i suoi creatori: Marinetti, Balla, Boccioni, Massine, Russolo, Bragaglia, Diaghileff, Semenoff, Larionov, Clavel, Azari e Notari; mi rivelarono, mi aiutarono, mi incoraggiarono quale sicura promessa…”

Depero inizia la sua carriera artistica come decoratore all’Esposizione internazionale di Torino e marmista a Rovereto; l’attrazione per la scultura sarà decisiva per le sue opere future. Contemporaneamente coltiva anche l’interesse per la scrittura con la sua prima raccolta di poesie e prosa intitolata “Spezzature”.

Dopo l’esordio nella pittura tra simbolismo e realismo sociale, avviene la grande svolta verso il Futurismo: l’occasione è un viaggio a Roma per visitare la mostra di Umberto Boccioni, qui conosce Giacomo Balla e Filippo Tommaso Marinetti, che diventeranno importanti punti di riferimento del primo gruppo Futurista, dando vita al manifesto della “Ricostruzione futurista dell’universo” (1915).

La sua opera “Scomposizione di bambina in corsa” del 1914 testimonia il nuovo corso nel confrontarsi con la plasticità, scomposizione e movimento dei corpi.

Ma intenso è anche l’amore per il teatro e scenografia, in questo caso l’incontro con lo studioso Gilbert Clavel lo aiuterà nel porre le basi del cosiddetto teatro plastico sperimentale.

Un mondo fantastico e colorato di marionette (ma anche robot) che diventano attori, le parole sostituite dall’azione mimica, come “I miei balli plastici” del 1918.

Impareggiabile è sua arte nella pubblicità; Campari è il più famoso che campeggia sui cartelloni dell’epoca, insieme a tanti altri prodotti.

Un’incredibile esistenza dedicata all’arte che domenica 6 febbraio 2022 con entrata gratuita, i visitatori delle due mostre allestite a Casa Depero e al Mart di Rovereto – “Depero new Depero” – hanno potuto ammirare nella loro completezza.

Fino al 27 marzo 2022 a Casa d’Arte Futurista Depero fondata dall’artista nel 1919, sono in mostra opere storiche provenienti da collezioni pubbliche e private, insieme a creazioni ospitate nella Depero’s Futurist House a New York tra 1920 – 1930.

La prima è stata il centro di produzione di innumerevoli arazzi, ma anche cartelli pubblicitari, mobili e suppellettili.

La seconda risale agli anni dell’avventura newyorkese: nella grande metropoli Depero dipinse poco ma realizzò ambientazioni per ristoranti, soluzioni sceniche e costumi per il Roxy Theatre, centinaia di bozzetti pubblicitari e illustrazioni per le più popolari riviste di moda e grafica.

Fortunato Depero alla sua morte (avvenuta nel 1960) lasciò al Comune di Rovereto il primo e unico museo futurista italiano diventato un laboratorio specializzato nelle arti applicate, nel design e nella pubblicità, oltre al suo archivio personale, comprensivo di circa 3000 oggetti ed una ricca biblioteca.

Un ottimo assortimento di articoli di cartoleria e oggetti alla moda attrae il visitatore di Casa Depero, lo shopping alternativo è diventato più chic.

Fino al 5 giugno 2022 Fortunato Depero è al centro della grande mostra “Depero new Depero” con 500 lavori esposti nelle sale del Mart di Rovereto.

Opere, disegni, mobili, oggetti, manifesti, fotografie, libri e riviste; una decina di video e film realizzati negli ultimi 20 anni; fumetti e oggetti di design, oltre ai celebri prodotti Campari.

Depero infatti amava “mischiare le carte” e ha sempre cercato una relazione diretta con la produzione e il consumo, ribellandosi all’idea dell’arte come valore assoluto e anticipando la scoperta della merce come prodotto artistico e culturale.

Cinque sezioni compongono lo scenografico allestimento a cura dello studio Baldessari e Baldessari.

Modernità, sperimentazioni e influenze nell’ambito dell’arte, moda e design dagli anni Settanta ad oggi, dalla pittura ai complessi plastici motorumoristi, dalla grafica al teatro, dalla poesia alla comunicazione, dalla lirica ai progetti editoriali.

Tra le creazioni ideate appositamente per la mostra “Depero new Depero” c’è anche il fumetto “Dynamic Depero 1928-30: avventure a New York”, che racconta il difficile soggiorno americano dell’artista.

Una storia avvincente narrata in 70 pagine rispettose dei fatti ma anche divertenti e sfidanti sul piano della percezione.

Il lavoro di ricerca condotto da Gaetano Cappa e Marco Drago e l’interpretazione narrativa e visiva di Sergio Varbella riescono a documentare la vita dell’artista futurista a New York, il senso di meraviglia, l’energia creativa, l’ottimismo e la fiducia nelle proprie capacità e in quelle della moglie Rosetta che gli hanno permesso di sopravvivere all’impatto del crollo di Wall Street nel 1929.

“Rosetta fu un miracolo di risorse: principesse, industriali, un mondo elegante ed intellettuale, sedettero a degustare i pranzi e le colazioni, ricchi di pietanze sapienti di italico gusto, dove lei prodigava quanto aveva imparato dalle più disparate cucine: da quella romana e caprese, a quella trentina e milanese, da quella francese ed americana.

E con le lingue? Niente scuole, niente private lezioni…ma semplicemente il negozio, il cinematografo ed il contatto giornaliero con il popolo e la persona che incontrava per caso”, così Depero elogiava la moglie che definì “forza cosmica della sua vita”.

Possiamo proprio dire che Fortunato Depero ha realizzato il sogno di portare “l’Arte nella sua vita”, offrendo anche al pubblico un’esperienza emozionante e particolarmente apprezzata.