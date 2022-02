Cosa sono i Centri aiuto alla Vita (CAV)?

Ieri era la giornata nazionale per la vita, la festa dunque dei Centri aiuto alla Vita (CAV) e dei Movimenti per la Vita (MpV). Forse a qualcuno interesserà ricordare come nacquero, visto che un Cav e un MpV esistono anche a Trento, da moltissimi anni.

Il primo CAV nasce a Firenze nella primavera del 1975 e matura davanti al notaio il successivo 12 dicembre. Siamo tre anni prima della legge 194 e due anni prima della nascita del Movimento per la vita, costituitosi invece a Milano, per opera di Piero Pirovano, Silvio Ghielmi, Emilio Bonicelli, Luigi Pecchiai e tanti altri.

L’occasione che ci portò a interrogarci su cosa occorresse fare, mi raccontò anni orsono uno dei fondatori, l’ingegner Mario Paolo Rocchi, fu la scoperta, nella primavera del 1975, sulle colline fiorentine del Viale dei Colli, di una villa che un medico radicale, Luigi Conciani, che si sarebbe poi suicidato impiccandosi ad una trave, aveva adibito a clinica per aborti clandestini, praticati a centinaia in quella che venne definita dai fiorentini la “clinica degli angeli”.

Le circostanze, le modalità, la disumanità di quei fatti, continua Rocchi, determinano immediatamente una grande emozione in tutta la città e un desiderio di darsi da fare.

Per iniziativa del prof. Enrico Ogier, Direttore della clinica ostetrico-ginecologica di Firenze, e con il sostegno di realtà cattoliche e di personalità come il magistrato Carlo Casini, diviene possibile radunare in breve tempo un primo gruppo di professionisti, di intellettuali, di persone aperte ad un impegno personale.

Avvenire del 31 dicembre 1976 descrive così quanto sta accadendo a Firenze: “A Firenze funziona già dalla scorsa primavera il Centro aiuto alla vita. Ha sede nei chiostri michelangioleschi di S. Lorenzo ed è presieduto dal Prof Enrico Ogier, primario della clinica ginecologica dell’Università di Firenze. Formato da una equipe di medici, psicologi, giuristi ed assistenti sociali si avvale di una fitta rete di sacerdoti, di amici e di collaboratori che, con la massima discrezione, vi convogliano i casi più delicati. Così i 45 casi esaminati (31 di ragazze madri e 14 dovuti a situazioni di particolare difficoltà di coppie) sono stati tutti positivamente risolti e i bambini sono venuti alla luce”.

Il senso del primo CAV., ricorda sempre il Rocchi, fu questo: “Noi siamo certi che ogni donna di fronte ad una gravidanza problematica, se aiutata realmente e compiutamente a riconoscere e apprezzare la propria verità e dignità di donna, se sostenuta e non osteggiata o abbandonata, sarà davvero libera e quindi deciderà: Aborto? No, Grazie! Questo aiuto, noi siamo qui per offrirlo a tutte le donne, a tutte le coppie, a tutti i nascituri”.

Questa è ancora oggi la ratio dei C.A.V. fedeli alle proprie radici. Non solo “assistenza” alle mamme e alle coppie in “gravidanza difficile”, ma anche “accoglienza”. Non solo sussidi, ma anche condivisione. Perchè ogni vita è un dono, da accogliere e da custodire.

Per info sul Cav di Trento: https://www.centroaiutovitatrento.it/cosa-facciamo/cose-il-cav/