«Città della Pace»: aperte le iscrizioni per il progetto Junior Team

Si aprono le iscrizioni per il progetto Junior Team del Torneo Internazionale “Città della Pace” di Rovereto. Un’esperienza unica e indimenticabile, che permette ai giovani di essere un tassello fondamentale di questo evento, creando legami e amicizie: lo Junior Team è una piccola grande famiglia!

Il progetto Junior Team 2022 ha come obiettivo primario quello di coinvolgere nell’organizzazione del Torneo Internazionale “Città della Pace” i giovani di Rovereto e della Vallagarina, dando loro la possibilità di collaborare come volontari nell’organizzazione dell’evento. I volontari dello Junior Team collaboreranno durante il Torneo nelle giornate del 15, 16 e 17 aprile 2022. Saranno chiamati a svolgere alcuni compiti fondamentali per la riuscita del torneo, a seconda di quelle che sono le loro attitudini e delle esigenze del Comitato Organizzatore.

Tra questi ci potranno essere l’accompagnamento e il supporto delle squadre, la gestione logistica dei siti gara, del momento agonistico e degli eventi collaterali, la gestione degli info point e della vendita del merchandising, la gestione dei momenti di animazione, le attività legate alla comunicazione e ai social e molto altro ancora. Un solo obiettivo comune: rendere il #tdp2022 indimenticabile.

Per partecipare alla selezione è necessario accedere al sito ufficiale (www.torneodellapace.com) e compilare la scheda di adesione in ogni sua parte (il modulo di iscrizione è in formato Google Forms). Sarà possibile iscriversi fino al giorno lunedì 13 febbraio entro e non oltre le ore 20.00.

Per l’edizione 2022 verranno selezionati studenti delle scuole superiori e giovani fino ai 20 anni. Il numero potrà variare a discrezione del Comitato Organizzatore a seconda del numero di squadre iscritte all’evento ed in base alle esigenze logistiche necessarie per l’evento. Per partecipare all’evento in qualità di volontario sarà obbligatorio essere in possesso di Green Pass rafforzato.

La selezione dei volontari prenderà in considerazione solo ed esclusivamente la risposta alla domanda relativa alla motivazione: sarà richiesto di esprimere le motivazioni che spingono a partecipare a questa esperienza e quali siano gli obiettivi e le aspettative. Per ulteriori informazioni e comunicazioni è possibile contattare il Comitato Organizzatore all’indirizzo di posta elettronica juniorteam@torneodellapace.com.