Cadono nel Rio Nero cercando di salvare una pecora: paura per due giovani a Montagna

I vigili del fuoco sono intervenuti nel tardo pomeriggio di ieri (domenica 6 febbraio) a Montagna per soccorrere due giovani che erano caduti nel Rio Nero. Un gruppo di adolescenti infatti si era arrampicato sulle sponde del fiume e nella grotta di una cascata per soccorrere una pecora che era scappata.

Due di loro però, non solo non sono stati in grado di salvare la pecora, ma sono pure caduti in acqua.

Fortunatamente nessuno dei due ragazzi è rimasto ferito a causa della vicenda. I soccorritori sono stati in grado di salvarli.

L’allarme è scattato alle 17:10. I pompieri si sono recati velocemente sul posto.

Uno dei due ragazzi caduti in acqua è stato portato in salvo grazie all’aiuto dell’elicottero di soccorso mentre l’altra persona è stata soccorsa dai volontari.

A giungere in aiuto dei vigili del fuoco di Montagna, sono arrivati anche i loro colleghi di Ora, di Egna, di Bolzano, la Croce Bianca, il soccorso alpino ed idrico e le forze dell’ordine per fare alcuni accertamenti.