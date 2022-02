Borgo: atto vandalico al Parco della Pace ai danni dell’ex candidato sindaco Pellanda

L’episodio è accaduto nella giornata di ieri (domenica 7 febbraio) nel tardo pomeriggio quando le forze dell’ordine di Borgo Valsugana sono intervenute a seguito di una segnalazione telefonica da parte di alcuni cittadini per il danneggiamento di un automezzo posteggiato presso il Parco della Pace.

Gli agenti della radiomobile di Borgo hanno potuto solamente constatare che ignoti avevano infranto il vetro laterale sinistro dell’autocarro di proprietà di Sunil Pellanda (ex candidato sindaco alle elezioni del 2019) con una pietra (nella foto).

Pellanda contattato telefonicamente dalla nostra testata si è dichiarato molto amareggiato per l’accaduto commentando: “un episodio grave che fa emergere una situazione preoccupante alla luce anche di quanto successo alcune settimane fa dove un cittadino di Borgo è stato aggredito selvaggiamente presso Via della Gora”

Arriva il ringraziamento dovuto alle forze dell’ordine: “ringrazio le forze dell’ordine per la loro tempestività nell’intervento a seguito della chiamata al 112 di alcuni concittadini responsabili, confido anche nel sistema di video sorveglianza presente nell’area del Parco della Pace per rintracciare i colpevoli”

In data odierna Sunil Pellanda si è recato in caserma per sporgere regolare denuncia verso ignoti. «Sono disponibile a ritirarla qualora gli autori del danno/goliardata si facciano avanti in quanto sarà solo questione di tempo identificarli alla luce anche di alcune segnalazioni in merito da parte di concittadini presenti sul posto».

E ancora: «A tal proposito rinnovo la proposta all’amministrazione comunale di Borgo Valsugana di valutare/introdurre il “vigile di quartiere” il quale avrebbe una determinata zona di competenza da pattugliare durante il suo turno di lavoro così garantendo un maggiore controllo del territorio e tempi di intervento più brevi in caso di necessità. Credo fermamente come già espresso pubblicamente nel 2019 durante le elezioni comunali che questo possa tornare utile per creare una collaborazione maggiore con il cittadino e per contrastare l’idea ormai troppo diffusa della lontananza delle istituzioni».

Un appello quest’ultimo di Pellanda, che chiama in causa direttamente il primo cittadino Enrico Galvan, il quale detiene la delega su Polizia Locale e sicurezza.

