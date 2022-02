Torna la «malamovida» insieme a risse e degrado in centro storico – IL VIDEO

Cambiare tutto per alla fine non cambiare nulla, anzi, peggiorando ancora di più le cose. Urla, urina e vomito, bottiglie rotte, risse e danneggiamenti nei confronti della macchine parcheggiate. Non si ferma quindi la mala movida a Trento.

Anche questa notte, nel Vicolo Santa Maria Maddalena, ci sono stati degli episodi di schiamazzi e di degrado causati da oltre un centinaio di ragazzi.

Il baccano è cominciato dalla prima serata ed è continuato fino alle 2.30 circa. Il disturbo, dichiarano i residenti ormai allo stremo, è persistito fino alle due del mattino con fiumi di birra che scorreva fino alla chiusura dei bar.

«Ieri sera, come sempre – spiegano i residenti – molta gente ha iniziato a riunirsi nei bar e davanti ai bar, ammassati e parlando a voce alta, nella tarda serata (circa le 23) e si è fermata con i conseguenti disagi (urla, pipì e vomito, bottiglie rotte e addirittura alzando le mani e buttandosi addosso alle auto parcheggiate) fino alle 2 di notte (in concomitanza con la chiusura dei due bar in zona)».

Alle 12.40 qualcuno dei residenti ha chiamato il 112 per segnalare una mini rissa con annesse urla di tipo «animale» ma – sottolineano i residenti – è stato risposto che al momento le pattuglie erano occupare e, appena libere, avrebbero mandato qualcuno.

Non si hanno notizie se siano passate o meno, «sta di fatto che fino alle 2 circa la storia non è cambiata…» – Concludono i residenti.

Il problema è conosciuto e si trascina ormai da oltre 5 anni a suon di ordinanze, promesse, momenti di tensione, confronti fra politici e comitato anti degrado, e blitz delle forze dell’ordine. Alla fine però non succede nulla e gli episodi di degrado e di disturbo nei cofnronti delle famiglie che abitano nella zona continuano a spron battuto.

Degrado, droga, musica fino alle 4 del mattino, urla, schiamazzi, angherie varie nei confronti dei residenti e della scuola che dopo le numerose denunce ed esposti sono stati minacciati. Ma non è tutto: dentro la Movida si sono infiltrate anche frange di anarchici e i centri sociali trentini che più di una volta hanno attaccato e aggredito le forze dell’ordine.

E adesso chi lo dice al Sindaco della notte Giulia Casonato (con delega alla vivibilità urbana e socialità notturna) che per l’ennesima volta tutto ritorna al punto di partenza. Tanti paroloni ma decisioni pari allo zero.

E adesso? I residenti osserveranno stupiti il nuovo teatrino in arrivo oppure procederanno con nuovi esposti in procura? Il sindaco Ianeselli, che ricordiamo detiene le deleghe sulla sicurezza del capoluogo interverrà sulle forze dell’ordine e sul Questore chiedendo zero tolleranza? Ai posteri l’ardua sentenza….

