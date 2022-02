“Promemoria_Auschwitz.Eu”: 94 mila euro per le attività a favore dei giovani trentini

Approvato il progetto regionale “Promemoria_Auschwitz.Eu“: la Giunta provinciale, su proposta dell’assessore alla cultura Mirko Bisesti, con un provvedimento di venerdì ha deliberato il trasferimento di 94.000 euro al soggetto capofila, la Provincia autonoma di Bolzano, per l’organizzazione e la realizzazione di attività progettuali a favore dei giovani trentini.

Il contributo sarà erogato in due tranche, di cui quella a saldo in capo all’esercizio finanziario 2023.

Il progetto regionale viene realizzato dal 2015, sulla base di una convenzione rinnovata e sottoscritta nel 2019, che punta alla promozione dell’impegno giovanile nella società e nel corso degli anni si è rivelato particolarmente significativo come esperienza intensa e rilevante per la crescita e la formazione dei giovani che vi hanno partecipato. Quest’anno saranno coinvolti 202 partecipanti, di cui 178 giovani tra 17 e 25 anni, 20 tutor e 4 membri dello staff.

L’iniziativa è stata pensata per accompagnare le giovani generazioni alla scoperta e alla comprensione della complessità del reale e di quei fatti del passato, come le persecuzioni e gli stermini avvenuti nel corso della seconda guerra mondiale, che hanno avuto risvolti sociali, politici e culturali, aiutandoli perciò in un percorso di educazione alla cittadinanza ad acquisire lo spirito critico e la consapevolezza necessari per essere protagonisti nel presente.

Il progetto si realizza, come detto, grazie alla fattiva collaborazione fra le due amministrazioni provinciali di Trento e Bolzano, con il contributo di operatori del settore giovanile e dell’associazionismo.

Il progetto si realizzerà in quattro fasi: formazione dei tutor con un focus sulla storia regionale ed europea, in particolare sul periodo tra le due guerre mondiali e sul percorso di viaggio virtuale; formazione dei partecipanti attraverso laboratori sul periodo della seconda guerra mondiale, sulla storia regionale e ‘memowalk‘, una visita guidata nel centro di Trento con attenzione agli eventi storici che hanno coinvolto la città; viaggio-studio in Polonia, con visita al ghetto di Cracovia e al museo della fabbrica di Oskar Schindler, al campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau (5-10 aprile 2022); momenti di confronto, valutazione, monitoraggio dell’esperienza e restituzione sul territorio.

Il viaggio-studio e parte della formazione e restituzione del progetto vedranno la compartecipazione di ragazzi e ragazze della provincia di Trento, di Bolzano e del Land Tirol.

Quest’anno, oltre alla proposta tradizionale, è stato avanzato un programma alternativo, nel caso in cui in fase di realizzazione si presentassero limitazioni dovute al Covid-19.

Si è pensato, infatti, ad un percorso formativo da realizzarsi in forma digitale e diffusa sul territorio, con attività laboratoriali ed approfondimenti sulla storia locale, da condurre con i partner territoriali e le istituzioni regionali.

