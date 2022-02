Per il 2022 dalla provincia oltre 11 milioni di euro per il funzionamento del Consiglio provinciale

La Giunta ha approvato la delibera proposta dal vicepresidente della Provincia autonoma Mario Tonina che assegna al Consiglio provinciale le risorse per l’organizzazione e il funzionamento dello stesso per l’anno in corso.

Si tratta di 11.215.000,00 euro, cifra indicata nel bilancio di previsione per l’esercizio 2022, approvato dal Consiglio della Provincia autonoma a fine 2021.

È la legge provinciale 14 settembre 1979, numero 7 che, disciplinando l’autonomia contabile del Consiglio della Provincia autonoma di Trento, prevede che le somme stanziate nel bilancio della Provincia autonoma di Trento per l’organizzazione ed il funzionamento del Consiglio della Provincia autonoma di Trento, siano messe a disposizione dello stesso.