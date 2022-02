Paura nel comune di Pranzo, a fuoco tre tetti. Evacuate diverse persone

Momenti di forte tensione e preoccupazione nel tardo pomeriggio di ieri, sabato 5 febbraio pochi minuti prima delle 17:00, per un grosso incendio al tetto di un’abitazione nel centro storico della frazione Pranzo nel comune di Tenno, nelle vicinanze della casa sociale.

L’incendio, secondo una prima sommaria ricostruzione, sarebbe partito dalla canna fumaria propagandosi poi velocemente al tetto diffondendosi anche ad altre due abitazioni poste nelle immediate vicinanze.

Immediatamente si sono levate delle fiamme e una lunga colonna di fumo visibile a chilometri di distanza. Tutte le persone presenti nelle case sono state evacuate e fortunatamente non ci sarebbero feriti o intossicati.

Pubblicità Pubblicità

In pochissimi minuti sul posto sono giunte numerose squadre dei vigili del fuoco volontari di Tenno, Arco, Riva del Garda, Rovereto, e i permanenti di Trento arrivati sul posto con autobotti, poli soccorso, autoscala, auto piattaforma e diversi mezzi di supporto e attrezzatura specifica.

Le operazioni di spegnimento sono state coordinate dal comandante dei vigili del fuoco di Tenno Massimo Marocchi.

I vigili del fuoco hanno iniziato immediatamente le opere di spegnimento e grazie alla rapidità d’intervento sono riusciti a circoscrivere l’incendio limitando i danni solo alle due abitazioni poste nelle vicinanze.

Pubblicità Pubblicità



Gravemente danneggiato invece l’edificio dove sarebbe partito l’incendio. Le operazioni di spegnimento sono durate oltre tre ore, poi è iniziata l’opera di messa in sicurezza degli edifici che terminerà nella mattinata di oggi. Una squadra dei vigili del fuoco ha presidiato durante la notte l’area per evitare che qualche focolaio non sia rimasto acceso.

Sul posto per curare gli eventuali feriti è arrivata anche un’ambulanza della Croce Bianca Alto Garda.

Ad accertare la dinamica e compiere tutti gli accertamenti sul posto arriveranno oggi periti dei vigili del fuoco permanenti di Trento e i carabinieri della compagnia di Riva del Garda.

Sul posto ad assistere alle operazioni e per gestire l’emergenza e giunto anche il sindaco della comunità Tennese Giuliano Marocchi. Per portare la sua solidarietà agli abitanti colpiti da questo evento. In un post sui social il sindaco ha voluto porgere questo messaggio: «Poteva davvero avere conseguenze peggiori…. nessuna persona coinvolta e questa è la cosa più importante… domani mattina (domenica per chi legge) faremo il punto con tecnici e funzionari per tutto il resto. Nelle prossime ore prevediamo i sopralluoghi per verificare la situazione, l’agibilità e compiere le analisi statiche e strutturali».

Inoltre il sindaco ha voluto ringraziare tutti i soccorritori intervenuti per la rapidità e professionalità con cui hanno affrontato l’evento e contenuto l’incendio.

Diverse le famiglie evacuate che hanno già trovato sistemazione presso dei parenti, il comune è comunque pronto ad attivarsi per rispondere ad ogni esigenza come scritto dal sindaco.

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità