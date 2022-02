Foibe, morti della Segre non sono uguali ai nostri Martiri? Torna la richiesta di nominare senatrice anche Egea Haffner

Una lettera di Paolo Peruzzini pubblicata sul nostro quotidiano giusto un anno fa aveva scatenato il dibattito nel ricordo della tragedia di Egea Haffner

Peruzzini, ricordando la commovente celebrazione del giorno delle Foibe, aveva sottolineato purtroppo come molte delle città interessare all’esodo furono cedute per intero o fortemente ridimensionate territorialmente dall’infausto trattato di Parigi del 10 febbraio 1947 successivo alla violenta occupazione jugoslava, tanto che il Corriere della Sera a caratteri cubitali riportò come “nostra dura condanna” insieme al resto dei territori persi.

Ma quello che aprì un grande dibattito fu la richiesta da parte di Paolo Peruzzini di rendere un minimo di giustizia storica e morale alle vittime dell Foibe revocando immediatamente la medaglia della Repubblica Italiana conferita nel 1964 al Maresciallo Tito, «così come spero che siano cancellate le strade a lui indegnamente dedicate, alla luce dei gravi fatti accaduti e a lui direttamente attribuiti» – Scriveva Peruzzini.

Il nostro lettore aggiungeva anche che, «com’è avvenuto per Liliana Segre, sopravvissuta all’Olocausto, sarebbe oramai doveroso eleggere come senatore a vita uno dei pochi profughi sopravvissuti, a testimonianza delle sofferenze patite dal popolo fuori e dentro i patri confini».

Il dito poi era stato puntato sui numerosi tentativi giustificazionisti, riduzionisti o peggio ancora negazionisti, sponsorizzati da certi ambienti di sinistra oltranzista.

L’idea di Peruzzini che scatenò in tutt’Italia la positiva reazione di molti lettori era stata quella di nominare senatrice a vita anche Egea Haffner, residente a Rovereto, la bambina fotografata con la valigetta in mano riportante la scritta “esule giuliana”, oramai diventata il simbolo di quell’esodo.

Con l’avvicinarsi della celebrazione della giornata del ricordo delle Foibe (10 febbraio) Laura Brussi Montani, Esule da Pola, e Volontariato per non dimenticare portano all’attenzione dei lettori le problematiche che tutt’ora esistono per gli esuli di allora e la richiesta di nominare senatrice a vita Egea Haffner.

LA LETTERA – Per noi Esuli tutto è difficile, tutto è lento, ogni cosa è un problema, siamo in tutte le cose di serie B, guai dire il numero troppo alto degli infoibati, abbassare ed abbassare sempre, nominare meno possibile le Foibe, ed i Caduti Martiri delle Foibe. Ridimensionare tutto.

Sulle Targhe in ricordo dei Martiri delle Foibe scrivere il meno possibile e guai ricordare che sono stati gli italo-sloveni ed italo-croati ad infoibarci, torturarci, seviziarci, annegarci, non si puo’ dire.

Non è umano e giusto che i morti che ricorda la Segre non sono uguali ai nostri Martiri infoibati. La Tragedia è uguale con la differenza che i primi si possono nominare perché sono stati uccisi dai tedeschi ed i secondi hanno avuto la sfortuna di essere stati uccisi dai comunisti. Allora silenzio, state in fondo alle Foibe e non lamentatevi!

Chiedete a gran voce magari con un referendum di fare senatrice a vita Egea Haffner, grande donna, grande Signora, umile, discreta, grande madre, grande moglie, grande patriota silenziosa, prima che sia troppo tardi. Poi non potremmo più perdonarci perché ormai sarà troppo tardi, un ritardo non più riparabile.

E’ appena mancato il marito di Egea, discreto e silenzioso come Lei, e non ha avuto la gioia di vedere l’auspicabile nomina senatoriale.