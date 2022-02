Cartesio: perché l’uomo non è una scimmia, nè una macchina  

Quante volte i nostri sensi ci ingannano? Se guardiamo il remo immerso nell’acqua, esso ci appare spezzato, mentre non lo è.

In generale gli uomini si ingannano di continuo e questo potrebbe portarci allo scetticismo, a dubitare di ogni cosa. Eppure, per quanto dubitiamo, non possiamo dubitare di esistere, perché se dubitiamo allora pensiamo, se pensiamo, siamo.

Cartesio – grande matematico e filosofo dei Seicento -fonda la certezza con cui sconfiggere lo scetticismo sull’ esistenza del pensiero, dell’ ego cogitans (Cogito ergo sum). Chiudiamo gli occhi, mettiamoci come Cartesio vicino alla stufa a pensare: se non abbiamo male da nessuna parte del corpo e ci mettiamo in ascolto, ciò che “sentiamo” è proprio il nostro pensiero che lavora, si muove.

Lo percepiamo più nitidamente della mano, o del piede… Socrate diceva che “il pensiero è una conversazione che l’anima tiene con se stessa sugli oggetti che sta esaminando”.

Le idee chiare e distinte – La prima idea chiara e distinta di Cartesio è dunque l’io pensante. La seconda è Dio, che Cartesio dimostra non a posteriori, come san Tommaso, partendo dalla contemplazione del cosmo, ma a priori, solo con il ragionamento.

Per Cartesio, inoltre, Dio è necessario per due motivi: gnoseologico – perchè “gli atei non possono avere quella fiducia nelle loro capacità razionali che deriva solo dal sapere che tali facoltà sono state create da un Dio onnipotente e mai menzognero“-, ed etico, dal momento che la negazione di Dio porta ad annichilire l’uomo e la sua dignità: per gli atei infatti noi non avremmo “nulla da temere né da sperare, dopo questa vita, non più che le mosche e le formiche”.

Razionalismo e meccanicismo – Per Cartesio si parla di razionalismo: pretende di fondare la conoscenza su una ragione autosufficiente, e non sull’unità e la collaborazione di ragione e di esperienza.

Questa visione lo porta, erroneamente, a ridurre il corpo dell’uomo ad una pura macchina inerte. Anche gli animali sarebbero mere macchine, puri automi: i movimenti di un cane, o di un gatto, sono meccanici, come quelli di un orologio. Tralasciamo questa visione, evidentemente errata, per vedere invece una riflessione di Cartesio che è rimasta valida.

Il miracolo del linguaggio umano – Nel Discorso sul metodo egli pone la differenza tra uomo e animale nel linguaggio umano: esso attesta la presenza in noi della ragione. Scrive Cartesio che gazze, pappagalli e scimmie “possono proferire parole come noi, e tuttavia non possono parlare come noi”; le persone, infatti, a differenza degli animali, sanno “disporre insieme le parole e con esse comporre un discorso con il quale far intendere il loro pensiero”.

I linguisti di oggi, studiando il linguaggio umano, attraverso genetica, linguistica, biologia e ad innumerevoli tentativi, inutili, di insegnare alle scimmie un linguaggio complesso, sono arrivati alla medesima conclusione: anche gli animali comunicano tra loro (api con api, formiche con formiche); anche gli animali “conoscono” la matematica (le gatte e le chiocce per esempio, sanno quanti sono i pulcini); ma non sanno affatto comporre e disporre, cioè non hanno la sintassi e la ricorsività: con un numero finito di lettere, di parole, di numeri, di suoni, l’uomo può comporre un numero in-finito di discorsi, di operazioni (pensate a come si espande una frase: “Antonio mangia un panino”; “Antonio, che è un bambino, mangia un panino”; “Antonio, che è un bambino che ama il calcio…”)

Ebbene l’ape può dire all’altra ape poche cose: ha un vocabolario, una lista fissa di frasi (non di parole!) sempre quelle! Come il ragno che “fa la sua ragnatela come la faceva sua padre e suo nonno: perfetta, complicatissima, ma praticamente identica”.

Stiamo alla matematica tanto amata da Cartesio: oggi sappiamo che la “matematica” animale è innata, utile, funzionale al qui ed ora. La matematica umana invece è non solo innata, ma anche appresa; è, inoltre, esplorativa (anche di ciò che non è immediatamente utile da un punto di vista biologico e materiale); contemplativa (può essere fonte di diletto intellettuale); manipolativa e creativa. Inoltre è tendenzialmente infinita, inesauribile, svelando così, come sosteneva Cantor, che la “natura umana, infinita sotto molti aspetti”, ha “moltissimi punti di contatto con l’infinito”.

Concludiamo con una frase del massimo linguista vivente, Naom Chomsky nelle sue lezioni cartesiane scrive: “La differenza essenziale tra l’uomo e l’animale è rivelata nel modo più chiaro dal linguaggio umano, in particolare dalla capacità umana di formare proposizioni nuove, che esprimono pensieri nuovi, che sono adatti a situazioni nuove”. Il linguaggio umano rappresenta dunque “il potere illimitato di un organo finito”.

Nessun animale, ma neppure nessun computer super “intelligente”, sa fare ciò.

