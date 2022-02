Campo da calcio a Nago: affidato l’appalto

È stata vinta dalla Limonta Sport Spa la gara d’appalto per ristrutturazione e ampliamento del centro sportivo in località Mala a Nago. Particolarmente soddisfatto il sindaco Gianni Morandi: «Si tratta di un lavoro da 500 mila euro e la gara ha portato a un ribasso del 30%. L’intervento, nel suo complesso, prevede un importo di 906.500 euro: comprende infatti, oltre ai lavori dati in appalto, tutta una serie di forniture in economia e di somme varie a disposizione, comprese spese tecniche.

Alla gara hanno partecipato 5 ditte e in questi tempi sappiamo che ci sono anche gare che vanno deserte o richiedono aumenti di prezzo, abbiamo dunque ottenuto un ottimo risultato che ci permette di avviare il cantiere in tempi brevissimi. Tra le altre cose, lunedì è stato “cantierizzato” l’intervento alla piazza di Torbole: dunque stiamo rispettando l’ambiziosa tabella di marcia che avevamo esposto all’indomani dell’approvazione del bilancio».

Per il campo da calcio, come noto, l’iter è stato molto complesso: gli uffici provinciali hanno richiesto la realizzazione di una barriera paramassi ed è servito molto tempo per la variante urbanistica e per la predisposizione di diverse verifiche.

Per questo il lavoro è stato diviso in tre unità funzionali: la prima è la barriera paramassi, già completata, che ha richiesto un investimento di 200 mila Euro, la seconda e la terza riguardano il terreno di gioco e la palazzina con gli spogliatoi.

Quello aggiudicato mercoledì è dunque l’appalto per il terreno di gioco.

«Sul campo da calcio – spiega ancora il sindaco – nel tempo si sono dette molte cose e sono stati insinuati anche diversi dubbi. Ora che abbiamo completato la gara possiamo dire che siamo all’epilogo di una procedura che ha impegnato a fondo gli uffici comunali e gli amministratori. Sono serviti tanti adempimenti e un costante dialogo con gli uffici provinciali. Finalmente raggiungiamo un risultato molto atteso».