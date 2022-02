Violento scontro tra un furgone e un’auto centrati da un terzo veicolo, grave un 43 enne

Grave incidente nella tarda serata di ieri venerdì 04 febbraio poco dopo le 23:00 in Rotaliana a Mezzolombardo sulla strada provinciale 235 in direzione nord poco dopo la galleria della Rupe poco prima del bivio che porta a Fai e sul altopiano della Paganella.

A scontrarsi violentemente una vettura e un furgone che e finito fuori strada, coinvolta anche una terza vettura che non ha potuto evitare l’impatto contro gli altri due veicoli.

Numerose le persone coinvolte, ben sette, tra cui una famiglia polacca e una ragazzina 12 enne. Dato il numero di persone coinvolte, sono stati allertati un numero maggiore di mezzi quali tre ambulanze dei sanitari del 118 partite dal ospedale di Trento e Cles.

Pubblicità Pubblicità

Le squadre dei vigili del fuoco di Mezzolombardo usciti con le pinze idrauliche e autobotte hanno supportato il personale sanitario e messo in sicurezza tutta la zona. Per i rilievi di legge sono intervenuti i carabinieri della locale stazione di Mezzolombardo.

I sanitari hanno medicato sul posto una 50 enne, la ragazzina 12 enne e tre uomini 28 35 e 49 anni. risultati quasi illesi.

Trasportati in ospedale a Cles invece un uomo 43 enne con traumi media gravità.

Pubblicità Pubblicità



Ben più gravi le condizioni di un 43 enne portato al Santa Chiara in codice rosso con numerosi traumi. Secondo le informazioni dei medici del pronto soccorso è ricoverato in condizioni definite gravi, in prognosi riservata.

La strada è rimasta bloccata a lungo per permettere i soccorsi, la messa in sicurezza dei veicoli e la pulitura della strada ricoperta dai numerosi detriti e olii persi dai veicoli. Solo nella nottata il traffico ha potuto tornare tutto alla normalità.

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità