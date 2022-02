“Il valore sociale della qualità”: Gsh e Melinda insieme per una cassetta inclusiva

Insieme, per dare vita a un’iniziativa che racchiude una forte valenza sociale e umana.

Quello nato dalla collaborazione tra la Cooperativa Sociale Gsh e Melinda è un importante progetto di inclusione e integrazione.

Un progetto per il quale delle speciali cassette in legno per la frutta vengono assemblate e dipinte con mille sfumature dagli utenti dell’impresa sociale di Gsh e poi confezionate da Melinda con 8 chilogrammi di mele Golden Delicious, la varietà preferita dai consumatori, e messe in vendita.

Ognuna delle di queste cassette è unica, proprio perché è fatta a mano dagli utenti dell’Area Lavoro di Gsh, cooperativa sociale che da oltre 30 anni si prende cura delle persone con disabilità e con disagio nelle Valli del Noce.

Quello fra le due realtà nonese è un sodalizio sorto all’insegna dell’attenzione alla comunità e alla fragilità e del sostegno al territorio.

Le cassette realizzate fanno parte di una special edition appositamente pensata con lo scopo, tra l’altro, di essere riutilizzate in diversi modi, favorendone il riciclo. Si trovano in vendita a Mondo Melinda a Segno e rappresentano un’occasione concreta per clienti e soci di sostenere questa nobile proposta.