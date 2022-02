Da lunedì gratis l’autostrada A22 tra Trento e Rovereto

Entra in vigore lunedì 7 febbraio il nuovo “Urban pass”, che consente il transito gratuito nella tratta di A22 compresa fra Trento Nord e Rovereto Sud.

Lo prevede la convenzione tra la Provincia autonoma di Trento e la società Autostrada del Brennero spa, approvata dalla Giunta e ufficializzata in conferenza stampa dal presidente, Maurizio Fugatti e dall’amministratore delegato di Autobrennero, Diego Cattoni. “Questo provvedimento – ha osservato il presidente Fugatti – interessa da vicino la mobilità per i pendolari che si muovono nel tratto tra la Vallagarina e l’ambito del capoluogo, snellendo il tragitto e consentendo agli utenti un risparmio in termini economici e di tempo. Questa Giunta conferma dunque la propria attenzione alle priorità indicate dai territori”.

La proposta del potenziamento dell’agevolazione Urban pass era stata infatti avanzata nel tavolo congiunto sulla mobilità e il territorio, al quale avevano preso parte il presidente Fugatti e i rappresentanti della Comunità e delle amministrazioni locali della Vallagarina.

Successivamente, la Giunta provinciale ha previsto la proroga ed estensione dell’agevolazione nella manovra finanziaria varata a fine 2021. “Autostrada del Brennero è da sempre sensibile alle esigenze dei territori attraversati dalla A22. È quindi per noi importante poter supportare una gestione ottimale della viabilità ordinaria mettendo a disposizione l’infrastruttura autostradale quando compatibile con la sua gestione” sono state le parole dell’amministratore delegato Cattoni.

La nuova convenzione relativa all’Urban Pass, sostituisce la precedente che riguardava solo i tratti Rovereto nord-Rovereto sud e Trento nord-Trento sud e viceversa.

L’esonero dal pagamento dei pedaggi sarà riservato a tutti gli utenti che utilizzano l’arteria autostradale nei tratti compresi fra la stazione autostradale di Rovereto sud e la stazione autostradale di Trento nord (e viceversa), incluse le stazioni intermedie, e che utilizzano gli apparati Telepass, il cui canone mensile rimane comunque a carico degli utenti stessi. La sperimentazione avrà durata fino al 30 novembre 2023, eventualmente prorogabile per un ulteriore anno.

Per l’agevolazione l’importo stanziato dalla Provincia è pari ad un milione di euro. È stata prevista l’assunzione a carico di Piazza Dante degli oneri inerenti i pedaggi autostradali relativi all’utilizzo da parte degli utenti delle tratte autostradali limitatamente alle fasce orarie 6-9 e 17-20 dal lunedì al venerdì, con esclusione delle festività infrasettimanali.

Per quanto riguarda il traffico leggero, l’iniziativa consentirà un risparmio massimo di 2,80 euro per ogni tratta (il dato si riferisce ai 36 chilometri che uniscono Rovereto Sud e Trento Nord) oppure 1,30 euro per chi entra al casello di Rovereto Nord ed esce a Trento Sud e viceversa.

Maggiori informazione di carattere operativo saranno disponibili sul sito web della Società Autostrada del Brennero spa (www.autobrennero.it) alla voce agevolazioni.