Auto si schianta contro il parapetto di un ponte, feriti due giovani

Incidente stradale nella serata di ieri venerdì 4 febbraio intorno alle 19:15 nelle Giudicarie sulla strada statale 421 dei laghi di Molveno e Tenno all’ interno dell’abitato di Vigo Lomaso nel comune di Comano Terme.

Il conducente di una macchina ha perso il controllo finendo contro il parapetto del ponte del torrentello che scorre sotto la strada. Sul sedile anteriore era seduto un altro giovane.

I due ragazzi sono usciti dall’abitacolo autonomamente e sono stati soccorsi dai sanitari giunti sul posto con un’ambulanza della Croce Rossa delle Giudicarie di stanza a Ponte Arche

In supporto ai sanitari anche le squadre dei vigili del fuoco di Lomaso che hanno anche messo in sicurezza la vettura e i parapetti del ponte distrutti nello scontro. Per accertare la dinamica sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Riva del Garda che hanno anche regolato la viabilità.

I due ragazzi sono stati trasportati al pronto soccorso del ospedale di Tione. Per loro solo un grande spavento, le loro condizioni infatti non desterebbero particolari preoccupazioni.