Violento scontro moto – auto ad Arco, ferito centauro 37 enne

Un incidente stradale con il coinvolgimento di una vettura e una moto, è accaduto nella serata di ieri giovedì 3 febbraio intorno alle 19.30 ad Arco, sulla strada provinciale 118 che porta alla frazione San Giorgio, in via Aldo Moro nella zona artigianale nei pressi di alcune attività commerciali.

Per cause in corso di accertamento una vettura e una moto si sono scontrate facendo cadere a terra un centauro 37 enne.

In pochi minuti sul posto è giunta un’ ambulanza dei sanitari del 118 partita dall’ospedale di Arco che ha prestato le prime cure al motociclista.

In supporto ai sanitari e per la messa in sicurezza dei mezzi è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco di Arco. Sul posto anche le forze dell’ordine.

Il ferito dopo essere stato stabilizzato e stato trasportato in codice rosso nel nosocomio arcense.

Dalle prime informazioni giunte dai sanitari del pronto soccorso avrebbe riportato alcuni politraumi giudicati di media gravità.