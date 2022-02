Trascinato per 20 metri sui binari da un treno: neonato di 16 giorni in fin di vita

Dramma a Pavia, dove un treno in transito alla stazione ha agganciato e trascinato un passeggino nel quale riposava un neonato di appena 16 giorni.

Il piccolo è stato sbalzato per circa 20 metri dal vagone merci (finendo fortunatamente sui binari e non sotto il convoglio) e si trova ora ricoverato in gravissime condizioni al Policlinico San Matteo. L’incidente è avvenuto lo scorso mercoledì poco prima delle 13 al binario 2. Qui i genitori stavano aspettando il treno per tornare a casa nell’Oltrepo pavese.

Sull’accaduto indagano ora gli agenti della Polfer per l’accertamento di eventuali responsabilità. Sembra infatti che la culla non si trovasse in condizioni di sicurezza. La coppia potrebbe avere superato la striscia gialla mettendo così in pericolo al vita del bambino.