Scontro auto bicicletta ferito un ciclista

Una macchina ha investito un ciclista nel pomeriggio di ieri venerdì 4 febbraio, pochi minuti prima delle 14:30 , in Valsugana sulla strada provinciale 65 dir nel centro abitato di Roncegno in via Cesare Battisti nei pressi dell’incrocio che porta agli impianti sportivi comunali.

Dopo l’impatto il ciclista e finito a terra subito soccorso da alcuni passanti e in pochi minuti sul posto è giunta un ambulanza dei sanitari del 118 che ha prestato le prime cure al ciclista.

In supporto ai sanitari e giunta una squadra dei vigili del fuoco di Roncegno che ha messo in sicurezza la zona.

Per i rilievi di legge sono intervenuti i carabinieri della locale stazione e la Polizia Locale Valsugana e Tesino.

Il ciclista è stato trasportato in ospedale a Borgo per accertamenti, e dalle prime informazioni raccolte dai medici nel pronto soccorso le sue condizioni non sarebbero preoccupanti.

