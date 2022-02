Prigioniera in casa per cinque anni, 27enne tunisina riesce a liberarsi. Denunciato il marito

Fine dell’incubo per una giovane tunisina segregata in casa e maltrattata per cinque anni dal marito. La donna, una 27enne, è infatti riuscita a liberarsi dalla prigionia fuggendo dall’appartamento e allertando i carabinieri con il cellulare di un passante.

Il fatto è accaduto a Falconara Marittima. La donna, che non ha mai avuto frequentazioni al di fuori dell’ambiente familiare, parla poche parole di italiano ma è riuscita comunque a farsi capire dai militari dell’Arma che hanno sporto denuncia nei confronti del coniuge e allertato i servizi di assistenza.

Ora si trova in un rifugio protetto con i due figli di 3 e 5 anni mentre il marito, un operaio 40enne che lavora presso i cantieri navali di Ancona, è indagato per maltrattamenti in famiglia. I due si erano sposati quando lei era ancora in Tunisia.

In Italia, dopo la nascita del primo figlio, era cominciato il suo isolamento sotto lo stretto controllo della suocera. Alle sue poche azioni di ribellione erano seguite minacce, botte e insulti.

A spingerla a reagire un’amica del paese di origine, con la quale chattava da qualche tempo. Poi anche il cellulare le era stato requisito. L’uomo nel corso dell’ultimo litigio l’aveva ferita e aveva rotto l’apparecchio.

Alla notizia della fuga con l’arrivo delle forze dell’ordine, ha tentato di minimizzare l’accaduto cercando di far passare il tutto come un normale litigio domestico.