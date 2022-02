Nuova maturità: “Gli immaturi siete voi”. La protesta degli studenti anche a Trento 

Dopo due anni di ritardi, ostacoli e difficoltà legati alla gestione dell’emergenza sanitaria con la didattica a distanza, il governo ha recentemente confermato la reintroduzione dell’esame di maturità in presenza con due prove scritte.

Una modalità che viene confermata a soli quattro mesi dalla fine dell’anno scolastico, lasciando migliaia di studenti e docenti in balia della confusione generata dai mesi di precarietà scolastica.

Le perplessità sulla preparazione e sui programmi sono molte e ora gli studenti delle quinte classi di tutta Italia ma non solo, scendono in piazza chiedendo di essere ascoltati.

A Trento l’appuntamento era per le 9.30 in piazza Duomo con una protesta che porta uno slogan essenziale: “Gli immaturi siete voi”. In sintesi, non ci si aspettava la seconda prova scritta a fronte di una didattica non adeguata a ciò che verrà richiesto in sede di esaminazione.

Anche a Roma i giovani si sono dati appuntamento con un corteo che si concluderà proprio davanti al ministero e nel frattempo dall’Anp (Associazione nazionale presidi) chiede a Bianchi di fare marcia indietro.

Altri cortei partiranno nelle maggiori città tra cui Milano e Torino. Non tutti gli animi sono però concordi e il fronte della protesta non è compatto.

Il ritorno alla normalità è infatti apprezzato da alcune frange di studenti che considerano giusto la riproposizione del modello tradizionale.

Ma la replica è secca: “È impensabile tornare a questo tipo di esame dopo mesi di pandemia e seppure la scuola sia in presenza dall’inizio dell’anno, le quarantene hanno rallentato il lavoro degli insegnanti e la capacità di concentrazione da parte di chi deve studiare.

Queste direttive sono l’ennesima dimostrazione di un ministero che non ascolta gli studenti e che non prende in considerazione la grave situazione psicologica che stanno vivendo“.

