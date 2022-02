Morto don Roberto Marchesoni, aveva 85 anni

Don Roberto è deceduto ieri, giovedì 3 febbraio, presso la casa del Clero all’età di 85 anni. È stato assistente di Comunione e Liberazione in diocesi dal 1980 al 2019, diventandone la vera anima.

Nato a Brescia (con parrocchia di origine Caldonazzo), era stato ordinato sacerdote nel 1960 a Trento. La sua carriera sacerdotale era iniziata come vicario parrocchiale a Baselga di Pinè (1960-1962) prima e a Rovereto S. Marco (1962-1965) dopo. Sempre nella città della Quercia si era impegnato come catechista dal 1965 fino al 1974 per poi diventare parroco a Saccone (1972-1975).

Aveva fatto ritorno a Trento per continuare ad insegnare il catechismo nel 1976, dove era rimasto fino al 1992, dove poi era stato incaricato per la pastorale studentesca (1981-1986). Il funerale sarà in cattedrale a Trento lunedì 7 febbraio alle 14.30.

