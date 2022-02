E’ scomparsa Pina Donà, l’ultima rimasta dei personaggi della biografia su Fondo “Quella era la vita allora”

Il 7 gennaio scorso è scomparsa all’età di 92 anni Pina Donà, persona molto nota in paese, nonchè ultima persona in vita dei personaggi del libro biografico scritto da Marco Romano ed intitolato “Quella era la vita allora”.

La Signora Pina era famosa in quanto ha gestito per molti anni il ‘Bar Croce Bianca’ a Fondo (Borgo d’Anaunia), oltre che essere la vedova di Carlo Callovini, sarto conosciutissimo in valle.

Pina nasce il 18 marzo 1930 a Fondo, figlia di un macellaio e di una cuoca, e ha sempre lavorato nell’albergo di famiglia, che all’epoca era sopra il bar, accanto alla macelleria gestita dal padre.

Pina Donà è stata testimone di uno dei racconti degli anziani di Fondo, Tret e Vasio, che Romano ha minuziosamente raccolto nel suo libro “Quella era la vita allora”, e dal quale sono tratti alcuni brani.

Narra Pina: “Durante la guerra il nostro albergo è stato requisito dai tedeschi, c’era il comando qui. Son stati perfetti, non posso dir niente dei tedeschi. L’ultima domenica di guerra giù nella cucina che avevamo sotto, c’erano sei generali che mangiavano. La cucina era tappezzata di bombe a mano, mitraglie, e qui c’è stato il passaggio delle truppe, la ritirata…”

E ancora:” Quando c’era ‘Lascia o raddoppia’, case che avevano la televisione eran poche, e allora, quella sera, mi pare il giovedì, dovevo spostare tutti i tavoli e mettere le sedie proprio come una sala da cinema. C’erano nel bar al primo piano sessanta/settanta persone!!!”

Ricorda Pina: “Quando avevamo il ristorante di sopra, era rinomata la minestra di trippe, gli arrosti, la testina, specialmente durante i mercati. La mamma prendeva la carne giù dal papà, prendeva sempre i pezzi buoni. Veniva parecchia gente, venivano la mattina e se ne andavano la sera, non c’erano tanti mezzi di trasporto. Durante la guerra avevamo la tessera, un tanto di quantità per ogni persona, c’erano i tagliandi, oh, una trafila di roba da fare…”

L’ex Sindaco di Fondo, Bruno Bertol, la ricorda così in un messaggio che ha postato su Facebook: “Qualche giorno fa ci ha lasciati la Signora Pina, gentilissima, cara persona, che per anni ha servito tutti nel suo Bar Croce Bianca. Era l’ultima rimasta dei 47 intervistati nel prezioso libro pubblicato nel 1996 dal Comune di Fondo, grazie allo splendido e grande lavoro dell’autore Marco Romano. Un libro che a leggerlo ora pieno di ricordi, di storia di paese, di vite vissute, di bei personaggi e di bei racconti è ancora più emozionante e più splendido. Direi proprio che bisogna ringraziare ancora Marco di cuore, per la sua idea e per il suo lavoro appassionato di allora. 458 pagine della storia vera di Fondo del secolo scorso”.

La Signora Pina lascia i figli Massimo, Roberto e Marco.