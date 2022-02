Deroga per gli stranieri, per accedere ai servizi basterà il tampone. Failoni: “Andiamo avanti”

“Il lungo pressing sul Ministro della Salute Roberto Speranza e sul resto del Governo ha avuto una risposta positiva. Con il nuovo decreto approvato ieri e in vigore da sabato si approva una speciale deroga per i turisti stranieri.

Si tratta di una soluzione che risolve in gran parte il problema della diversa validità del green pass tra il nostro Stato e gli altri Paesi, permettendo ai turisti di accedere a tutti i servizi per i quali in Italia è richiesto il super green pass (impianti da sci, bar, ristoranti, musei, alberghi, etc.).

Molti sono infatti gli Stati europei che hanno tempistiche e regole differenti rispetto a quelle italiane sull’effettuazione della terza dose (ad esempio per i bambini)”In questo modo l’assessore della provincia autonoma di Trento Roberto Failoni ha accolto il nuovo decreto che porta importanti deroghe ai turisti stranieri in merito al green pass e all’accesso ai pubblici esercizi.

La notizia sembra essere stata accolta con positività, tant’è che Failoni ha anche commentato con “andiamo avanti!”.

Il nuovo decreto prevede :” DEROGA PER GLI STRANIERI GUARITI O VACCINATI DA PIÙ DI 6 MESI

A coloro che provengono da uno Stato estero e sono in possesso di un certificato di avvenuta guarigione o avvenuta vaccinazione con un vaccino autorizzato o riconosciuto come equivalente in Italia, nel caso in cui siano trascorsi più di sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale o dalla guarigione, è consentito l’accesso ai servizi e alle attività per i quali è previsto il Green Pass Rafforzato previa effettuazione di un test antigenico rapido (validità 48 ore) o molecolare (validità 72 ore).

Un’altra importante novità è che ciò vale anche per coloro che hanno effettuato vaccinazioni con vaccini non autorizzati o non riconosciuti come equivalenti in Italia, sempre previa effettuazione di un tampone”.

Un’altra grossa novità introdotta con il nuovo decreto è: “DOPO LA TERZA DOSE DURATA ILLIMITATA DEL GREEN PASS”

Sia per gli Italiani che per i turisti stranieri le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate dopo la terza dose hanno efficacia senza necessità di nuove vaccinazioni.

Al regime di chi si è sottoposto alla terza dose è equiparato chi ha contratto il COVID ed è guarito dopo il completamento del ciclo vaccinale primario.

Un ringraziamento particolare al Ministro del turismo Massimo Garavaglia, che si è fatto portavoce all’interno del CdM di queste istanze”.

Tutto sembra un controsenso. Gli stranieri potranno accedere agli esercizi pubblici solo con tampone mentre gli italiani no. Questo provvedimento fa chiaramente riflettere riguardo all’utilità del green pass e delle norme introdotte. Sorge infatti spontaneo chiedersi se il “green pass” sia stato emendato per ragioni sanitarie e di sicurezza o per ragioni politiche.