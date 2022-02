Covid, nel 2021 spesi 140 milioni per i test in farmacia. Incasso di 2,3 miliardi per la categoria

140 milioni di euro: è quanto è costato agli italiani fare i test antigenici nel 2021 mentre nello stesso anno per l’acquisto delle mascherine sono stati spesi altri 143 milioni. I dati sono forniti da Iqvia, provider globale delle statistiche nel settore sanitario e farmaceutico.

Complice anche l’effettto dell’obbligo di Green pass sul lavoro, se nel mese di gennaio 2021 erano stati venduti in farmacia 148 mila tamponi antigenici, a settembre il numero era cresciuto a 586 mila, per un totale di 17,7 milioni di euro.

A ottobre il numero la cifra è salita ulteriormente a 844 mila, a novembre 1 milione e 58 mila per un valore di quasi 30 milioni di euro. Tutti i prodotti acquistati a livello nazionale per fare fronte all’emergenza sanitaria come termometri, vitamine, farmaci per combattere l’influenza) hanno portato nelle casse della categoria 2,3 miliardi.

