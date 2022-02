Circonvallazione ferroviaria Trento: presentata ieri la relazione conclusiva del dibattito Pubblico

Ieri alle 18, via streaming, è stata presentata la relazione conclusiva sul Dibattito Pubblico della Circonvallazione Ferroviaria di Trento.

L’introduzione è stata fatta dal Coordinatore Andrea Pillon, seguito nell’apertura dei lavori dai saluti istituzionali dell’Assessore della Provincia Autonoma di Trento Mirko Bisesti.

È toccato nuovamente ad Andrea Pillon riprendere la parola per presentare la relazione conclusiva, seguito dagli interventi della Commissaria del Governo per il potenziamento della linea Fortezza-Verona Paola Firmi, da Giuseppe Romeo di Rete Ferroviaria Italiana e dalla Presidente della Commissione Nazionale Dibattito Pubblico Caterina Cittadino. Ha chiuso i lavori il Sindaco di Trento Franco Ianeselli.

La Relazione Conclusiva riassume l’andamento del dibattito pubblico, le attività svolte e i temi emersi, incluse le osservazioni critiche e le proposte migliorative.

Il Coordinatore Andrea Pillon ha commentato con soddisfazione il percorso di questi mesi di confronti parlando di “sinergie tra tutte le parti coinvolte e grande educazione”. Ha aggiunto che “il Dibattito Pubblico di Trento apre la strada a un nuovo modo di interpretare le infrastrutture di tutto il Paese, a dimostrazione del fatto che col dialogo, anche con posizioni diverse, i percorsi diventano più efficaci”. Si è soffermato specialmente sulla lunga lista dei quaderni degli attori “che hanno contribuito a rivedere l’opera con diversi miglioramenti”.

“Il dibattito pubblico è una operazione lungimirante che ha consentito di dare conto alla popolazione in piena trasparenza degli aspetti di un progetto che cambierà la mobilità in Trentino in modo decisivo. Il Bypass ferroviario è infatti un’opera decisiva per conciliare lo sviluppo economico con un potenziamento della ferrovia in un’ottica di maggior sostenibilità del traffico merci” sottolinea l’assessore alla cultura della Provincia autonoma di Trento, Mirko Bisesti.

“Il periodo del Dibattito Pubblico non è stato lungo, ma è stato sicuramente denso” – ha commentato il Sindaco di Trento Franco Ianeselli – “La partecipazione dei cittadini è stata alta, la discussione ricca di spunti nonostante i vincoli imposti dalla pandemia. Un così grande interesse per il futuro della città si è visto di rado e questo non può essere che positivo. Oltretutto, dopo essere passato attraverso il crivello del Dibattito pubblico, il progetto della Circonvallazione è sicuramente migliorato sotto molteplici punti di vista: si è approfondita la conoscenza sia del progetto in sé sia dei problemi che esso comporta (come del resto tutte le grandi opere) e sono diventati più chiari gli ambiti in cui va fatto uno sforzo in più: per esempio sulle aree di cantiere a Trento sud, sul mantenimento in esercizio della Trento Malè, sulla salvaguardia di Trento nord con la predisposizione del bivio in galleria sotto San Donà e con il prolungamento della galleria artificiale fino all’altezza del Magnete. Ora tutte le proposte dei cittadini e dell’Amministrazione comunale saranno prese in esame dalla conferenza dei servizi. Ma per noi il dibattito pubblico non è finito, anzi dovrà diventare una costante per accompagnare prima la redazione del progetto esecutivo, poi la gestione ottimale del cantiere”.

“La conclusione del Dibattito Pubblico sul progetto della circonvallazione ferroviaria di Trento, prima procedura pubblica di questa tipologia per un’infrastruttura ferroviaria, è un importante passo in avanti per la realizzazione del quadruplicamento della linea ferroviaria Fortezza-Verona, opera che consentirà l’accesso da Sud alla Galleria di Base del Brennero e che permetterà di potenziare l’asse Verona-Innsbruck-Monaco sul Corridoio TEN-T Scandinavo -Mediterraneo”, ha sottolineato Paola Firmi, commissaria governativa per il potenziamento della Fortezza-Verona. “Sul territorio – ha proseguito Firmi – la circonvallazione di Trento porterà importanti benefici: permetterà di separare i flussi di traffico merci da quello passeggeri annullando gli impatti sul centro urbano generati dal transito delle merci, contribuirà alla crescita economica, sociale e turistica delle zone in cui si inserisce e incentiverà la mobilità sostenibile”.

“Durante gli incontri del dibattito pubblico abbiamo ascoltato con attenzione le tematiche emerse e illustrato ai cittadini interessati tutti i vantaggi e i benefici che la circonvallazione ferroviaria di Trento. porterà al territorio. Inoltre abbiamo analizzato tutti gli aspetti tecnici e i punti di forza, e raccolto diverse proposte migliorative per il progetto che sono state attentamente valutate”, ha dichiarato Giuseppe Romeo, responsabile direzione investimenti area Nord-Est di RFI.

“La Commissione ha con attenzione guardato a questo dibattito pubblico, il primo a svolgersi con procedimento abbreviato che ha ad oggetto un’opera strategica inserita all’interno del PNRR, dal grande impatto sociale ed economico“, ha detto la Presidente della Commissione Nazionale Dibattito Pubblico Caterina Cittadino. “L’abilità del Coordinatore è stata quella di coinvolgere più attori possibili e di far emergere più criticità e allo stesso tempo migliorie possibili al progetto: è proprio questo l’obiettivo di un dibattito pubblico. Accogliamo con favore gli impegni presi dal committente, e ricordiamo che la Relazione Conclusiva, in un procedimento abbreviato, è un atto particolarmente importante anche nel processo amministrativo”.

È possibile accedere a tutte le altre registrazioni e documenti, sul sito del dibattito pubblico cliccando qui

Al seguente link è possibile scaricare la relazione conclusiva del dibattito pubblico e relativi allegati